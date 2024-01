Pit Beirer: Así ha evolucionado KTM

¿Dónde se centró la atención durante el desarrollo?

En el detalle total. MotoGP está tan cerca de la cabeza, se ha desarrollado tanto en los últimos años que es difícil reinventar la rueda. Un gran paso adelante en el desarrollo conllevaría el riesgo no sólo de estar tres o cuatro décimas de segundo por detrás como la temporada pasada, sino posiblemente incluso más. Nuestros pilotos están contentos con las características básicas dela RC16 .Lo que todos queremos: Un poco más de agarre. Un poco mejor de giro. Un poco más de estabilidad en los frenos. Hemos afinado los detalles en estas áreas.

¿Cómo se ve eso en la práctica?

Se pidió a todos los departamentos que aportaran algo: Electrónica, motor, chasis, suspensión. Hemos mejorado claramente el rendimiento del motor. Pero hay que relacionarlo con la electrónica. A la horade girar , también es necesario que el chasis y la suspensión lo permitan. Estas últimas tienen que volver a funcionar perfectamente con los neumáticos. En definitiva, hemos hecho muchos pequeños cambios que se influyen mutuamente y se solapan.

¿A qué piloto has escuchado con más atención durante el desarrollo?

Jack Miller ya ha influido significativamente en nuestra moto con sus conocimientos sobre Ducati, especialmente la pasada primavera. También nos dio algunos consejos sobre lo que le gustaría ver en el desarrollo de la electrónica. Pudimos poner en práctica algunas cosas inmediatamente, otras eran proyectos a largo plazo. Aunque la temporada pasada tuvimos algunos días difíciles juntos en términos de resultados, la moto ya lleva su firma en muchas áreas. Jack sabe lo que quiere. Ha sido un activo y nos ha hecho mejores. Por otra parte , con Brad Binder tenemos una figura estable en nuestro equipo. Es nuestro deber darle las herramientas para que se sienta cómodo con ellas. Ahora Pedro Acosta tiene que asentarse. Poco a poco van surgiendo los deseos y las ideas deAugusto Fernández sobre lo que necesita.

Muchos expertos os ven como los mayores rivales de Ducati, algunos incluso os ven como iguales. ¿Cómo lo ve el jefe?

El objetivo es, por supuesto, ser el primer rival. Ducati está haciendo un trabajo tremendo. Entre sus ocho pilotos, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Fabio di Giannantonio, Jorge Martín, Franky Morbidelli y los dos hermanos Márquez ,Marc y Alex, hay pilotos de gran calibre. Son sin duda los rivales a batir. Pero nosotros también estamos en una buena posición. El año pasado nos posicionamos como su rival más duro. Ahora tenemos que ver cómo salenHonda y Yamaha del parón invernal con sus concesiones. Aprilia lo está haciendo muy bien. Primero hay que ganarse la posición de primer aspirante. Hay que seguir trabajando duro. Está claro que queremos desafiar a Ducati. No: Vamos a ver qué pasa. Nos hemos preparado y hemos dado nuevos pasos. ¿Será suficiente? Lo veremos en las próximas semanas. Pero puedo prometer que hemos trabajado duro.

Los japoneses necesitarán algunas carreras antes de que las concesiones surtan efecto, ¿no?

Puede suceder muy rápidamente. No es que estuvieran muy lejos en los tiempos por vuelta. Hahabido algunos podios, se produjo la victoria de Honda en el GP de Austin, así que no tardarán una eternidad en contraatacar. Su mayor ventaja es que pueden probar con los pilotos tantas veces como quieran y donde quieran. Pero no queremos malgastar más energía en el tema de las concesiones. Las reglas ya están claras y son las mismas para todos. No tenemos ningún interés en recuperar nuestras concesiones. Eso significaría que hemos hecho una temporada condenadamente mala. Estamos muy cerca y tengo la sensación de que nuestro equipo nunca ha sido tan fuerte. Simplemente hemos tenido que aprender ciertas cosas de las que no teníamos ni idea. El puzzle está cada vez más completo y cada vez es más divertido trabajar en nuestro proyecto.

¿Se ha incorporado nuevo personal clave al equipo durante el invierno?

Hemos podido reforzar nuestro equipo de electrónica. Pero el año pasado ya estábamos en una posición estable. Podemos seguir adelante con este equipo.