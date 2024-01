Pit Beirer : Voici comment KTM a évolué

Où était l'accent lors du développement ?

Dans le détail le plus total. Le MotoGP est si proche de l'avant, il a été tellement développé ces dernières années qu'il est difficile de réinventer la roue. Un grand pas en avant comporterait le risque de ne plus être seulement en retard de trois ou quatre dixièmes de seconde comme la saison dernière, mais peut-être encore plus. Nos pilotes sont contents dela RC16 dans ses grandes lignes. Ce que nous voulons tous : Un peu plus de grip. Un peu plus de virage. Un peu plus de stabilité sur les freins. Dans ces domaines, nous avons peaufiné les détails.

Comment cela se traduit-il dans la pratique ?

Chaque département a été invité à apporter un petit quelque chose sur la table : Electronique, Moteur, Châssis, Suspension. Nous avons clairement amélioré les performances du moteur. Mais tu dois lier cela à l'électronique. Quand il s'agit de "tourner " , il faut aussi que le châssis et la suspension le permettent. Ces derniers doivent à nouveau travailler en parfaite harmonie avec les pneus. Au total, nous avons procédé à de nombreux petits changements qui s'influencent et se superposent.

Quel pilote avez-vous écouté attentivement lors du développement ?

Jack Miller a déjà influencé notre moto de manière déterminante grâce à ses connaissances de Ducati, notamment au printemps dernier. Il nous a également donné quelques conseils sur ce qu'il souhaitait pour le développement de l'électronique. Nous avons pu mettre en œuvre certaines choses immédiatement, d'autres étaient des projets à long terme. Bien que nous ayons eu des jours difficiles ensemble la saison dernière en termes de résultats, la moto porte déjà sa signature dans de nombreux domaines. Jack sait ce qu'il veut. Il a été un atout et nous a permis de nous améliorer. D'un autre côté , Brad Binder est un élément stable de notre équipe. Il est de notre devoir de lui mettre les outils dans les mains de manière à ce qu'il se sente à l'aise avec. Pedro Acosta doit maintenant se mettre au diapason. Quant à Augusto Fernández, ses souhaits et ses idées sur ce dont il a besoin commencent à se faire jour.

De nombreux experts vous considèrent comme le plus grand poursuivant de Ducati, certains vous placent même à égalité. Comment le patron voit-il les choses ?

L'objectif est bien sûr d'être le premier challenger. Ducati fait un travail énorme. Parmi ses huit pilotes, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Fabio di Giannantonio, Jorge Martín, Franky Morbidelli et les deux frères Márquez ,Marc et Alex, sommeillent quelques grands talents. Ce sont certainement eux qu'il faut battre. Mais nous sommes aussi bien placés. L'année dernière, nous nous sommes positionnés comme leur adversaire le plus redoutable. Maintenant, nous devons voir comment Honda et Yamaha sortent de la pause hivernale avec leurs concessions. Aprilia fait très bien son travail. La position de premier challenger, tu dois d'abord la mériter. Tu dois continuer à travailler assidûment. Très clairement : nous voulons défier Ducati. Pas : voyons ce qui se passe. Nous nous sommes préparés et avons franchi d'autres étapes. Si cela suffit ? Nous aussi, nous ne le verrons que dans les semaines à venir. Mais je peux vous promettre que nous avons travaillé dur.

Les Japonais auront besoin de quelques courses avant que les concessions ne prennent effet, n'est-ce pas ?

Cela peut aller très vite. Ce n'est pas comme s'ils avaient été très loin en termes de temps au tour. Il y a euquelques podiums, il y a eu la victoire de Honda au GP d'Austin, cela ne durera pas éternellement avant qu'ils ne ripostent. Leur principal avantage : pouvoir faire des essais avec les pilotes de course aussi souvent qu'ils le veulent et où ils le veulent. Mais nous ne voulons plus gaspiller d'énergie sur le thème des concessions. Les règles sont désormais claires et identiques pour tous. Nous n'avons aucun intérêt à récupérer nos concessions. Cela signifierait en effet que nous avons livré une saison sacrément mauvaise. Nous sommes passés si près du but, et j'ai l'impression que notre équipe n'a jamais été aussi forte. Nous avons simplement dû apprendre certaines choses dont nous n'avions aucune idée. Le puzzle est de plus en plus complet et c'est de plus en plus amusant de travailler sur notre projet.

De nouvelles personnes clés sont-elles arrivées pendant l'hiver ?

Nous avons pu nous renforcer encore une fois du côté de l'électronique. Mais l'année dernière déjà, nous avions une structure stable. Avec cette équipe, on peut passer à autre chose.