Pit Beirer: ecco come si è sviluppata la KTM

Nel 2023, KTM è stata la prima inseguitrice della Ducati, dominatrice del campionato. In questa stagione, vuole colmare il divario. Il direttore di KTM Motosport ci offre una panoramica esclusiva sul lavoro svolto sulla moto da Jack Miller, Brad Binder & Co.

Dove ci si è concentrati durante lo sviluppo?

Sui dettagli. La MotoGP è così vicina all'avanguardia, è stata sviluppata in modo così estremo negli ultimi anni che è difficile reinventare la ruota. Un grande passo avanti nello sviluppo comporterebbe il rischio di non essere solo indietro di tre o quattro decimi di secondo come nella scorsa stagione, ma forse anche di più. I nostri piloti sono soddisfatti delle caratteristiche di base della RC16 .Quello che tutti vorremmo: Un po' più di aderenza. Un po' più di curve. Un po' più di stabilità in frenata. Abbiamo messo a punto i dettagli in queste aree.

Cosa si vede in pratica?

A ogni reparto è stato chiesto di apportare qualcosa al tavolo: Elettronica, motore, telaio, sospensioni. Abbiamo chiaramente migliorato le prestazioni del motore. Ma bisogna collegarle all'elettronica. Quando si tratta di girare , è necessario che anche il telaio e le sospensioni lo consentano. Queste ultime devono di nuovo funzionare perfettamente con i pneumatici. Nel complesso, abbiamo apportato molte piccole modifiche che si influenzano a vicenda e si sovrappongono.

Quale pilota avete ascoltato più da vicino durante lo sviluppo?

Jack Miller ha già influenzato in modo significativo la nostra moto con la sua conoscenza della Ducati, soprattutto la scorsa primavera. Ci ha anche dato alcuni suggerimenti su ciò che avrebbe voluto vedere nello sviluppo dell'elettronica. Abbiamo potuto implementare alcune cose immediatamente, mentre altre erano progetti a lungo termine. Anche se la scorsa stagione abbiamo avuto insieme alcuni giorni difficili in termini di risultati, la moto porta già la sua firma in molte aree. Jack sa cosa vuole. È stato una risorsa e ci ha migliorato. D 'altra parte, con Brad Binder abbiamouna figura stabile nel nostro team. È nostro dovere dargli gli strumenti affinché si senta a suo agio con essi". Pedro Acosta deve ora ambientarsi . I desideri e le ideedi Augusto Fernández su ciò di cui ha bisogno stanno lentamente emergendo.

Molti esperti vi considerano i maggiori rivali della Ducati, alcuni vi vedono addirittura alla pari. Come la vede il capo?

L'obiettivo è ovviamente quello di essere il primo sfidante. La Ducati sta facendo un lavoro straordinario. Tra i loro otto piloti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Fabio di Giannantonio, Jorge Martín, Franky Morbidelli e i due fratelli Márquez Marc e Alex sono piloti di alto livello. Sono certamente quelli da battere. Ma anche noi siamo in una buona posizione. L'anno scorso ci siamo posizionati come l'avversario più duro. Ora dobbiamo vedere come Honda e Yamaha usciranno dalla pausa invernale con le loro concessioni. Aprilia sta andando molto bene. Bisogna innanzitutto guadagnarsi la posizione di primo sfidante. Bisogna continuare a lavorare sodo. È chiaro che vogliamo sfidare la Ducati. No: vediamo cosa succede. Ci siamo preparati e abbiamo fatto ulteriori passi avanti. Sarà sufficiente? Lo vedremo solo nelle prossime settimane. Ma posso promettere che abbiamo lavorato sodo.

I giapponesi avranno bisogno di qualche gara prima che le concessioni diventino effettive, vero?

Può succedere molto rapidamente. Non è che fossero molto lontani dai tempi sul giro. Cisono stati alcuni podi, c'è stata la vittoria della Honda alGP di Austin, quindi non ci vorrà molto prima che tornino a colpire. Il loro più grande vantaggio è che possono provare con i piloti tutte le volte che vogliono e dove vogliono. Ma non vogliamo sprecare altre energie sulla questione delle concessioni. Le regole sono ormai chiare e uguali per tutti. Non abbiamo alcun interesse a riavere le nostre concessioni. Ciò significherebbe che abbiamo avuto una stagione dannatamente negativa. Siamo così vicini e ho la sensazione che la nostra squadra non sia mai stata così forte. Abbiamo semplicemente dovuto imparare alcune cose di cui non avevamo idea. Il puzzle è sempre più completo ed è sempre più divertente lavorare al nostro progetto.

Durante l'inverno si sono aggiunte nuove figure chiave al team?

Siamo riusciti a rafforzare il nostro team di elettronici. Ma eravamo già in una posizione stabile l'anno scorso. Con questo team possiamo andare avanti.