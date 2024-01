Pit Beirer: É assim que a KTM se desenvolveu

Em 2023, a KTM foi a primeira perseguidora da dominadora do campeonato, a Ducati. Esta época, querem reduzir a diferença. O Diretor de Motosport da KTM dá uma visão exclusiva do trabalho na moto para Jack Miller, Brad Binder & Co.

Onde é que se concentrou a atenção durante o desenvolvimento?

Em todos os pormenores. O MotoGP está tão perto da frente, foi desenvolvido ao extremo nos últimos anos que é difícil reinventar a roda. Um grande passo em frente no desenvolvimento implicaria o risco de não ficar apenas três ou quatro décimos de segundo atrás, como na época passada, mas possivelmente ainda mais. Os nossos pilotos estão satisfeitos com as características básicas da RC16 .O que todos nós queremos: Um pouco mais de aderência. Um pouco melhor nas curvas. Um pouco mais de estabilidade nos travões. Afinámos os detalhes nestas áreas.

O que é que isso significa na prática?

Foi pedido a todos os departamentos que contribuíssem com algo para a mesa: Eletrónica, motor, chassis, suspensão. Melhorámos claramente o desempenho do motor. Mas é preciso associar isso à eletrónica. Quando se trata de fazercurvas , também é necessário que o chassis e a suspensão o permitam. Estes últimos têm de voltar a funcionar na perfeição com os pneus. Em suma, fizemos uma série de pequenas alterações que se influenciam mutuamente e se sobrepõem.

Qual foi o piloto a quem deram mais atenção durante o desenvolvimento?

O Jack Miller já influenciou significativamente a nossa mota com o seu conhecimento da Ducati, especialmente na primavera passada. Ele também nos deu algumas dicas sobre o que gostaria de ver no desenvolvimento da eletrónica. Conseguimos implementar algumas coisas imediatamente, outras eram projectos a longo prazo. Embora tenhamos tido alguns dias difíceis juntos na época passada em termos de resultados, a moto já tem a sua assinatura em muitas áreas. O Jack sabe o que quer. Ele foi uma mais-valia e tornou-nos melhores. Por outro lado, com Brad Binder temosuma figura estável na nossa equipa. É nosso dever dar-lhe as ferramentas para que ele se sinta confortável com elas. Pedro Acosta tem agora de se adaptar . Os desejos e as ideiasde Augusto Fernández sobre as suas necessidades estão a surgir lentamente.

Muitos especialistas vêem-vos como os maiores rivais da Ducati, alguns até vos vêem como iguais. Como é que o chefe vê a situação?

O objetivo é, naturalmente, ser o primeiro adversário. A Ducati está a fazer um excelente trabalho. Entre os seus oito pilotos, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Fabio di Giannantonio, Jorge Martín, Franky Morbidelli e os dois irmãos Márquez ,Marc e Alex, são pilotos de grande calibre. São certamente os mais fortes. Mas nós também estamos numa boa posição. No ano passado, posicionámo-nos como o adversário mais difícil. Agora temos de ver como a Honda e a Yamaha saem da pausa de inverno com as suas concessões. A Aprilia está a ir muito bem. Primeiro temos de ganhar a posição de primeiro adversário. Temos de continuar a trabalhar arduamente. É claro que queremos desafiar a Ducati. Não: Vamos ver o que acontece. Preparámo-nos e demos mais passos. Será suficiente? Também nós só veremos nas próximas semanas. Mas posso prometer que trabalhámos arduamente.

Os japoneses vão precisar de algumas corridas antes de as concessões entrarem em vigor, não é verdade?

Pode acontecer muito rapidamente. Não é que eles estivessem muito longe dos tempos por volta. Houvealguns pódios, houve a vitória da Honda no GP de Austin, por isso não vai demorar uma eternidade para que eles voltem a atacar. A sua maior vantagem é o facto de poderem testar com os pilotos as vezes que quiserem e onde quiserem. Mas não queremos desperdiçar mais energia com a questão das concessões. As regras são agora claras e iguais para todos. Não temos qualquer interesse em recuperar as nossas concessões. Isso significaria que tivemos uma época muito má. Estamos muito perto e tenho a sensação de que a nossa equipa nunca foi tão forte. Tivemos simplesmente de aprender certas coisas de que não fazíamos ideia. O puzzle está cada vez mais completo e é cada vez mais divertido trabalhar no nosso projeto.

Entraram novos elementos-chave na equipa durante o inverno?

Conseguimos reforçar a nossa equipa de eletrónica. Mas já estávamos numa posição estável no ano passado. Podemos avançar com esta equipa.