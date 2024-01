Incidente a Portimão: Franco Morbidelli in ospedale

Franco Morbidelli si è spaventato martedì a Portimão e dovrà passare la notte in ospedale a Faro in osservazione dopo un incidente in allenamento - come misura precauzionale, ha sottolineato Pramac.

Un totale di otto piloti della MotoGP hanno utilizzato i test invernali Superbike di lunedì e martedì all'"Autódromo Internacional do Algarve" per allenarsi, compreso il nuovo arrivato in casa Pramac-Ducati Franco Morbidelli, che, come i suoi nuovi colleghi di marca intorno al campione del mondo Pecco Bagnaia, ha guidato una Panigale V4S da 1100 cc.

Martedì pomeriggio, "Franky" è caduto pesantemente alla curva 9 del circuito delle montagne russe, causando una bandiera rossa e momenti di ansia. Secondo quanto riportato dai media specializzati italiani, Morbidelli ha perso brevemente conoscenza a causa del duro impatto. Tuttavia, dopo un controllo presso il centro medico del circuito, è stato dato il via libera.

Martedì sera, Prima Pramac Racing ha rilasciato un aggiornamento ufficiale: "Dopo la brutta caduta, Franco è stato immediatamente portato in ospedale per ulteriori accertamenti. I primi esami hanno dato segnali incoraggianti sulle sue condizioni attuali. Trascorrerà la notte in ospedale a Faro come misura precauzionale", ha rassicurato il team attraverso i suoi canali social.

Secondo le ultime informazioni, il 29enne italiano sembra essersela cavata senza grosse ferite, anche se resta da vedere quanto i postumi dell'incidente lo condizioneranno in vista del primo test IRTA dell'anno solare che si terrà a Sepang tra poco meno di una settimana (dal 6 all'8 febbraio).