Despiste em Portimão: Franco Morbidelli no hospital

Um total de oito pilotos de MotoGP utilizaram o teste de inverno de Superbike na segunda e terça-feira no Autódromo Internacional do Algarve para treinar, incluindo o recém-chegado à Pramac-Ducati Franco Morbidelli, que, tal como os seus novos colegas de marca à volta do campeão do mundo Pecco Bagnaia, rodou com uma Panigale V4S de 1100 cc.

Na tarde de terça-feira, "Franky" teve um forte acidente na curva 9 do circuito da montanha russa, causando uma bandeira vermelha e momentos de ansiedade. De acordo com relatos consistentes nos media italianos especializados, Morbidelli perdeu brevemente a consciência em resultado do forte impacto. No entanto, após um controlo no centro médico na pista de corrida, foi dada a luz verde.

Na terça-feira à noite, a Prima Pramac Racing emitiu uma atualização oficial: "Depois de um acidente grave, Franco foi imediatamente levado para o hospital para mais exames. Os primeiros testes deram sinais encorajadores relativamente à sua condição atual. Ele vai passar a noite no hospital em Faro como medida de precaução", assegurou a equipa através dos seus canais nas redes sociais.

De acordo com as últimas informações, o italiano de 29 anos parece ter escapado sem ferimentos graves, embora ainda não se saiba até que ponto as sequelas do acidente o vão afetar antes do primeiro teste IRTA do ano civil em Sepang, dentro de pouco menos de uma semana (6 a 8 de fevereiro).