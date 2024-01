Suzuki : Décès de la légende du chef d'équipe Taylor

Garry Taylor a mené l'équipe d'usine avec Kevin Schwantz et Kenny Roberts jr. à des titres de champion du monde, mais plus que cela : son nom représentait mieux que quiconque la fin de l'époque des deux temps. Aujourd'hui, une icône est décédée.

La légende veut que Garry Taylor - l'important, ce sont les deux r dans son prénom - ait postulé pour un emploi dans les relations publiques au sein d'une équipe de Grand Prix - en pensant à la Formule 1. Ce qui l'attendait à la place allait marquer sa carrière : L'équipe s'est avérée être Suzuki, et le pilote n'était autre que Barry Sheene. C'était en 1976, la première année de championnat du monde du légendaire pilote britannique. Si une infime partie des vieilles histoires de feu de camp qui circulent autour de l'emblématique numéro 7 est vraie et que l'on sait que Taylor, alors âgé d'une vingtaine d'années, était présent en direct, on peut se douter : Cet homme a vécu beaucoup de choses.

Cela ne l'a pas empêché de faire carrière dans un métier qu'il avait appris à aimer. À la fin de la saison 1987, il est devenu chef d'équipe du team d'usine Suzuki. C'est là qu'a commencé l'ascension fulgurante d'un Texan qui, au guidon de sa Yoshimura-Suzuki, s'est montré aussi efficace que spectaculaire dans le domaine des superbikes américaines : Kevin Schwantz. On pouvait se douter que cet homme avait sa place dans le championnat du monde de moto, et pour Taylor, c'était clair : il fallait que ce soit la Suzuki 500.

Ensemble, ils ont traversé une longue vallée de larmes. Non pas que personne ne les ait jamais laissées paraître, mais cela a fait mal : Schwantz a chuté, chuté et chuté encore. Mais il avait aussi la meilleure des excuses pour cela : Pendant l'une des plus belles périodes du championnat du monde 500cc, il s'est battu pendant des années dans la dernière ligne droite avec les grands de tous les temps comme Wayne Rainey, Eddie Lawson, Wayne Gardner et Mick Doohan. Garry Taylor a toujours soutenu le jeune homme dégingandé au style de conduite audacieux. Suzuki, déjà notoirement inconstant à l'époque, l'a convaincu de continuer par un tour de passe-passe : On avait déjà conclu des accords de sponsoring pour l'année suivante, qu'il n'était pas possible de remettre en question aussi facilement, disait-il.

Percée

Enfin, en 1993, Kevin Schwantz est devenu champion du monde sur sa RGV 500, mais avec le design Lucky Strike. Les anciens autocollants Pepsi avaient nettement plus plu au non-fumeur Schwantz, qui voyageait avec ses parents au début de sa carrière de champion du monde. Plus tard, Garry Taylor devait appeler Kevin Schwantz le "rêve de tout manager".

Ses protégés suivants étaient faits d'un tout autre bois, notamment Anthony Gobert, au moins aussi talentueux que sauvage. Or, ce dernier vient de devancer son chef d'équipe de quelques mètres sur la ligne d'arrivée éternelle. Anthony Gobert est mort.

Lesuccesseur de Gobert était Kenny Roberts Junior. Et même si la Suzuki était à l'époque inférieure à la Honda et à la Yamaha, Garry Taylor a réussi à arracher le titre à un rookie talentueux du nom deValentino Rossi sur sa Honda : en 2000, Roberts, Suzuki et Taylor ont remporté la couronne et ont ainsi empêché ce que Marc Márquez ne réussira que 13 ans plus tard : Le titre de champion du monde pour la première fois dans la catégorie reine.

Avec le passage des 500 à deux temps aux mille à quatre temps (ok : 990 cubiques pour être précis) du MotoGP lors de la saison 2002, le fil sportif s'est rompu chez Suzuki. Garry Taylor s'est retrouvé dans les rouages de la folie interne du groupe. Sa tentative de faire monter à bord l'icône Suzuki Kevin Schwantz échoua face à la résistance du Japon. C'est ainsi qu'en 2004, il s'est retiré du paddock en tant que chef d'équipe depuis longtemps.

Ce grand charismatique, qui a pu travailler avec certains des meilleurs et des plus populaires pilotes de tous les temps, ne s'est jamais vraiment éloigné de la course. L'été dernier, on le voyait encore au Festival of Speed de Goodwoodavec son homme de vie sportif Kevin Schwantz, déjà visiblement atteint physiquement.

Garry Taylor est décédé le 30 janvier 2024. Il avait 74 ans.