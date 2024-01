Suzuki: è morta la leggenda del team boss Taylor

La leggenda narra che Garry Taylor - le due "r" del suo nome di battesimo sono importanti - abbia fatto domanda per un posto di lavoro nelle pubbliche relazioni di una scuderia di Gran Premio - e che intendesse la Formula 1. Quello che lo aspettava, invece, avrebbe dato forma alla sua carriera: Lasquadra si rivelò essere la Suzuki e il pilota non era altro che Barry Sheene. Era il 1976, il primo anno del leggendario britannico come campione del mondo. Se solo una parte delle vecchie storie da falò che circolano intorno all'iconico numero 7 sono vere e sapete che Taylor, allora poco più che ventenne, era presente dal vivo, potete immaginarlo: Quest'uomo ne ha passate tante.

Ma questo non gli impedì di proseguire la carriera in un mestiere che aveva imparato ad amare così tanto. Alla fine della stagione 1987, divenne capo squadra del team Suzuki. Fu l'inizio della rapida ascesa di un texano che, con la sua Yoshimura-Suzuki, fu tanto efficace quanto spettacolare nel campo delle Superbike statunitensi: Kevin Schwantz. Si poteva intuire che quest'uomo avrebbe dovuto partecipare al campionato mondiale di motociclismo, e per Taylor era chiaro: doveva essere la 500cc Suzuki.

Insieme hanno attraversato una lunga valle di lacrime. Non che nessuno lo abbia mai detto, ma faceva male: Schwantz cadeva, cadeva e cadeva. Ma aveva anche la scusa migliore di tutte: In uno dei periodi più belli del Campionato del Mondo 500cc, ha lottato per anni sull'ultimo solco con i grandi di sempre comeWayne Rainey, Eddie Lawson, Wayne Gardner e Mick Doohan. Garry Taylor ha sempre sostenuto il ragazzo allampanato con uno stile di guida spericolato. Suzuki, notoriamente volubile anche all'epoca, lo ha sempre convinto a continuare con un trucco: Disse che erano già stati stipulati accordi di sponsorizzazione per l'anno successivo, che non potevano essere semplicemente buttati a mare.

La svolta

Nel 1993 arrivò finalmente il momento: Kevin Schwantz divenne campione del mondo con la sua RGV 500, anche se con il disegno Lucky Strike. I precedenti adesivi Pepsi erano molto più attraenti per il non fumatore Schwantz, che all'inizio della sua carriera di campione del mondo viaggiava con i genitori. Garry Taylor avrebbe in seguito definito Kevin Schwantz "il sogno di ogni manager".

Isuoi successivi protetti erano chiaramente di un'altra pasta, soprattutto Anthony Gobert, che era tanto talentuoso quanto selvaggio . Ora ha superato di pochi metri il suo capo squadra sull'eterno rettilineo d'arrivo. Anthony Gobert è morto.

Ilsuccessore di Gobert è stato Kenny Roberts Junior. E sebbene all'epoca la Suzuki fosse inferiore a Honda e Yamaha, Garry Taylor riuscì a strappare il titolo a un talentuoso debuttante di nome Valentino Rossi in sella alla sua Honda : nel 2000 Roberts, Suzuki e Taylor conquistarono la corona, impedendo ciò che Marc Márquez sarebbe riuscito a fare solo 13 anni dopo: Il titolo di campione del mondo alla sua prima nella classe regina.

Con il passaggio dalle 500cc a due tempi alle millecc a quattro tempi (per la precisione 990 metri cubi) della MotoGP nella stagione 2002, il filo conduttore sportivo si spezzò in Suzuki. Garry Taylor fu coinvolto nella follia aziendale. Il suo tentativo di portare a bordo l'icona Suzuki Kevin Schwantz fallì a causa delle resistenze del Giappone. Così, nel 2004, lasciò perdere, come capo squadra di lunga data nel paddock.

Il grande pilota carismatico, che ha lavorato con alcuni dei migliori e più popolari piloti di tutti i tempi, non ha mai veramente lasciato le corse. L'estate scorsa lo si poteva ancora vedere al Festival of Speed di Goodwoodcon il suo partner sportivo Kevin Schwantz, già visibilmente provato dal punto di vista fisico.

Garry Taylor è morto il 30 gennaio 2024. Aveva 74 anni.