Suzuki: A lenda do chefe de equipa Taylor morreu

Garry Taylor conduziu a equipa de trabalho com Kevin Schwantz e Kenny Roberts Jr. aos títulos de campeão do mundo, mas mais do que isso: o seu nome representou a era tardia dos dois tempos como nenhum outro. Hoje, um ícone faleceu.

Reza a lenda que Garry Taylor - os dois r's do seu nome próprio são importantes - se candidatou a um emprego nas relações públicas de uma equipa de Grande Prémio - e queria dizer Fórmula 1. Em vez disso, o que o esperava era moldar a sua carreira: A equipa era a Suzuki e o piloto não era outro senãoBarry Sheene. Isto foi em 1976, o primeiro ano do lendário britânico como campeão do mundo. Se apenas uma fração das velhas histórias de fogueira que circulam em torno do icónico número 7 são verdadeiras e se sabe que Taylor, então com vinte e poucos anos, estava lá ao vivo, pode adivinhar: Este homem já passou por muito.

Mas isso não o impediu de seguir uma carreira numa profissão de que aprendeu a gostar tanto. No final da época de 1987, tornou-se chefe de equipa da equipa de trabalho da Suzuki. Este foi o início da ascensão de um texano que, com a sua Yoshimura-Suzuki, era tão eficaz como espetacular no campo das Superbikes americanas: Kevin Schwantz. Podia-se adivinhar que este homem pertencia ao campeonato do mundo de motociclismo, e para Taylor era claro: tinha de ser a Suzuki de 500cc.

Juntos atravessaram um longo vale de lágrimas. Não que alguém o tenha dito, mas doeu: Schwantz caiu, caiu e caiu. Mas ele também tinha a melhor desculpa de todas: Numa das melhores épocas do Campeonato do Mundo de 500cc, lutou durante anos na última ranhura com grandes nomes de todos os tempos, comoWayne Rainey, Eddie Lawson, Wayne Gardner e Mick Doohan. Garry Taylor sempre apoiou o rapaz magro com um estilo de condução imprudente. A Suzuki, notoriamente inconstante mesmo naquela altura, convenceu-o sempre a continuar com um truque: Ele dizia que já tinham sido feitos acordos de patrocínio para o ano seguinte, que não podiam ser simplesmente deitados fora.

A descoberta

Em 1993, chegou finalmente o momento: Kevin Schwantz tornou-se campeão do mundo com o seu RGV 500, embora com o design Lucky Strike. Os anteriores autocolantes da Pepsi eram muito mais apelativos para o não fumador Schwantz, que viajava com os pais no início da sua carreira de campeão do mundo. Garry Taylor chamaria mais tarde a Kevin Schwantz "o sonho de qualquer empresário".

Os seus próximos protegidos eram claramente feitos de um tecido diferente, especialmente Anthony Gobert, que era pelo menos tão talentoso como era selvagem como um pássaro . Agora, ele acabou de passar alguns metros à frente do seu chefe de equipa na eterna reta final. Anthony Gobert morreu.

Osucessor de Gobert foi Kenny Roberts Junior. E embora a Suzuki fosse inferior à Honda e à Yamaha na altura, Garry Taylor conseguiu arrebatar o título a um novato talentoso chamado Valentino Rossi na sua Honda : em 2000, Roberts, Suzuki e Taylor conquistaram a coroa, impedindo o que Marc Márquez só conseguiria fazer 13 anos mais tarde: O título de campeão do mundo na sua estreia na categoria rainha.

Com a mudança das 500cc a dois tempos para as milcc a quatro tempos (ok: 990 metros cúbicos para ser mais preciso) do MotoGP na época de 2002, o fio desportivo partiu-se na Suzuki. Garry Taylor foi apanhado na loucura empresarial. A sua tentativa de trazer o ícone da Suzuki Kevin Schwantz para a equipa falhou devido à resistência do Japão. Por isso, em 2004, abandonou a equipa, como chefe de equipa de longa data no paddock.

O grande e carismático piloto, que trabalhou com alguns dos melhores e mais populares pilotos de todos os tempos, nunca deixou as corridas. No verão passado, ainda podia ser visto no Festival of Speed em Goodwoodcom o seu parceiro desportivo Kevin Schwantz, já visivelmente afetado fisicamente.

Garry Taylor morreu a 30 de janeiro de 2024. Tinha 74 anos de idade.