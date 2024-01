Officiel : GP d'Argentine 2024 annulé, pas de remplacement

Comme il a été rapporté, les coupes budgétaires annoncées par le président Javier Milei posent problème en Argentine. Sans les aides financières de l'État, le Grand Prix initialement prévu le 7 avril à l'"Autódromo Termas de Río Hondo" ne pourra pas être financé, et des problèmes logistiques risquent de survenir en raison de la situation et des vagues de grèves dans le pays.

En raison de ces circonstances actuelles en Argentine, l'organisateur local a fait savoir que les services nécessaires à un événement MotoGP ne pouvaient pas être garantis. Par conséquent, le Grand Prix est supprimé du calendrier et il n'y a pas de solution de remplacement. Le MotoGP espère toutefois revenir à Las Termas en 2025, a-t-on appris dans la brève déclaration de la FIM, de l'IRTA et de Dorna.

Avec le circuit du Balaton, situé à environ 95 kilomètres au sud-ouest de la capitale hongroise Budapest, Dorna aurait en fait prévu un lieu de réserve. Toutefois, on a entendu dire en Hongrie que le court délai de préparation était trop court pour garantir les standards du MotoGP. La première du championnat du monde de Superbike à Balaton n'a donc été programmée que fin août.

Le calendrier MotoGP 2024 (état au 31.01.) :

10 mars : Losail* Circuit/Katar

24 mars : Portimão***/Portugal

14 avril : Circuit of The Americas/USA

28 avril : Jerez/Espagne

12 mai : Le Mans/France

26 mai : Catalunya/Espagne

02 juin : Mugello/Italie

16 juin : Sokol Circuit**/Kazakhstan

30 juin : Assen/Pays-Bas

07 juillet : Sachsenring/Allemagne

04 août : Silverstone/GB

18 août : Red Bull Ring/Autriche

01 septembre : MotorLand Aragón/Espagne

08 septembre : Misano/Italie

22 septembre : Buddh International Circuit***/Inde

29 septembre : Mandalika/Indonésie

06 octobre : Motegi/Japon

20 octobre : Phillip Island/Australie

27 octobre : Buriram/Thaïlande

03 novembre : Sepang/Malaisie

17 novembre : Valence/Espagne



* = course de nuit sous les projecteurs

** = piste non encore homologuée, contrat non fixé

*** = dépend du nouveau contrat