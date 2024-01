Ufficiale: annullato il GP di Argentina 2024, nessun sostituto

Come riportato, i tagli annunciati dal Presidente Javier Milei stanno causando problemi in Argentina. Senza le sovvenzioni finanziarie dello Stato, il Gran Premio originariamente previsto per il 7 aprile all'"Autódromo Termas de Río Hondo" non può essere finanziato, e si profilano anche problemi logistici dovuti alla situazione e alle ondate di scioperi nel Paese.

A causa delle attuali circostanze in Argentina, l'organizzatore locale ha annunciato che i servizi necessari per un evento di MotoGP non possono essere garantiti. Il Gran Premio è stato quindi cancellato dal calendario e non è prevista alcuna sostituzione. Tuttavia, la MotoGP spera di tornare a Las Termas nel 2025, secondo la breve dichiarazione di FIM, IRTA e Dorna.

Con il circuito di Balaton, situato a circa 95 chilometri a sud-ovest della capitale ungherese Budapest, Dorna aveva in realtà previsto una sede di riserva. Tuttavia, dall'Ungheria è giunta voce che i tempi di realizzazione erano troppo brevi per garantire gli standard della MotoGP. La prima del Campionato mondiale Superbike a Balaton è stata quindi programmata solo per la fine di agosto.

Il calendario 2024 della MotoGP (al 31 gennaio):

10 marzo: Circuito di Losail*/Qatar

24 marzo: Portimão***/Portogallo

14 aprile: Circuito delle Americhe/USA

28 aprile: Jerez/Spagna

12 maggio: Le Mans/Francia

26 maggio: Catalunya/Spagna

02 giugno: Mugello/Italia

16 giugno: Circuito di Sokol**/Kazakistan

30 giugno: Assen/Paesi Bassi

07 luglio: Sachsenring/Germania

04 agosto: Silverstone/GB

18 agosto: Red Bull Ring/Austria

01 settembre: MotorLand Aragón/Spagna

08 settembre: Misano/Italia

22 settembre: Buddh International Circuit***/India

29 settembre: Mandalika/Indonesia

06 ottobre: Motegi/Giappone

20 ottobre: Phillip Island/Australia

27 ottobre: Buriram/Thailandia

03 novembre: Sepang/Malesia

17 novembre: Valencia/Spagna



* = gara notturna sotto i riflettori

** = pista non ancora omologata, contratto non finalizzato

*** = dipende dal nuovo contratto