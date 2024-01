Oficial: GP da Argentina 2024 cancelado, sem substituto

A Federação Mundial de Motociclismo FIM, a associação de equipas IRTA e o promotor do Campeonato do Mundo Dorna confirmaram oficialmente o cancelamento do Grande Prémio em Termas de Río Hondo na quarta-feira. Restam assim 21 eventos no calendário de 2024.

Talcomo foi noticiado, os cortes anunciados pelo Presidente Javier Milei estão a causar problemas na Argentina. Sem os subsídios financeiros do Estado, o Grande Prémio originalmente agendado para 7 de abril no "Autódromo Termas de Río Hondo" não pode ser financiado, e os problemas logísticos também se fazem sentir devido à situação e às ondas de greves no país.

Devido a estas circunstâncias actuais na Argentina, o organizador local anunciou que os serviços necessários para um evento de MotoGP não podem ser garantidos. O Grande Prémio foi, por isso, cancelado do calendário e não há qualquer substituição. No entanto, o MotoGP espera regressar a Las Termas em 2025, de acordo com a breve declaração da FIM, IRTA e Dorna.

Com o Circuito de Balaton, localizado a cerca de 95 quilómetros a sudoeste da capital húngara Budapeste, a Dorna tinha planeado um local de reserva. No entanto, houve rumores na Hungria de que o curto espaço de tempo era demasiado curto para garantir os padrões do MotoGP. A estreia do Campeonato do Mundo de Superbike em Balaton foi, portanto, agendada apenas para o final de agosto.

O calendário de 2024 do MotoGP (a partir de 31 de janeiro):

10 de março: Circuito de Losail*/Qatar

24 de março: Portimão***/Portugal

14 de abril: Circuito das Américas/EUA

28 de abril: Jerez/Espanha

12 de maio: Le Mans/França

26 de maio: Catalunha/Espanha

02 de junho: Mugello/Itália

16 de junho: Circuito de Sokol**/Kazaquistão

30 junho: Assen/Países Baixos

07 julho: Sachsenring/Alemanha

04 agosto: Silverstone/GB

18 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

01 setembro: MotorLand Aragón/Espanha

08 setembro: Misano/Itália

22 de setembro: Circuito Internacional de Buddh***/Índia

29 de setembro: Mandalika/Indonésia

06 outubro: Motegi/Japão

20 de outubro: Phillip Island/Austrália

27 outubro: Buriram/Tailândia

03 novembro: Sepang/Malásia

17 de novembro: Valência/Espanha



* = corrida nocturna com iluminação

** = pista ainda não homologada, contrato não finalizado

*** = dependente de novo contrato