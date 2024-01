Morreu o herói do GP John Dodds

Após a morte prematura do rebelde do motociclismo Anthony Gobert, os fãs estão agora de luto pela perda de outro grande piloto australiano de motociclismo, John Dodds.

O antigo piloto de corridas australiano John Dodds morreu aos 80 anos de idade. O australiano completou 70 corridas de Grande Prémio entre 1966 e 1978. Dodds estreou-se nos Grandes Prémios em 1966, no então GP da Alemanha, em Hockenheimring.

Dodds ganhou quatro corridas de Grande Prémio na sua carreira. Conseguiu o seu primeiro pódio em 1968 com a Norton de 500 cc e o seu primeiro triunfo em GP ocorreu no início da época do Campeonato do Mundo de 1970 com a Aermacchi de 125 cc numa corrida molhada em Nürburgring's Nordschleife.Dodds alcançou a melhor posição final da sua carreira na classe de 250cc em 1973, terminando em terceiro, atrás de Dieter Braun e do finlandês Teuvo Länsivuori.

Dodds também terminou em quarto lugar no Campeonato do Mundo por três vezes em 1971 (250 cc), 1973 e 1974 (350 cc), sendo a sua última vitória em GP o Grande Prémio de Espanha de 1974 em Montjuic. Em 1978, Dodds terminou a sua carreira de GP após o Grande Prémio da Alemanha de 250 cc em Nürburgring.

John Dodds também era considerado um consertador entusiasta - por isso ajudou Kim Newcombe no desenvolvimento do sensacional motor a dois tempos de Dieter König, que Dodds também utilizou no Campeonato do Mundo de 500cc em 1971, embora sem grande sucesso contra a dominante MV Agusta.

Para além do Grande Prémio, Dodds também participou na primeira temporada europeia de Fórmula 750 em 1973 e terminou em segundo lugar na classificação final - atrás de um certo Barry Sheene na altura. Em 1974, Dodds venceu finalmente a Fórmula 750 numa Yamaha de 350cc.