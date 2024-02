Pit Beirer : "Newey nous a ouvert les yeux".

Comment fonctionne la collaboration avec Red Bull Advanced Technologies ?

Le fait que le Salary Cap en Formule 1 ait libéré des capacités là-bas a été une énorme porte ouverte pour nous. Grâce à cette amitié et à ce partenariat, nous pouvons utiliser le savoir-faire, ce qui est gigantesque. Ce que l'on a appris dans le domaine de l'aérodynamique en Formule 1 ces dernières années est bien plus important qu'en MotoGP.

Où se situent les difficultés de mise en œuvre ?

Deux roues en moins, donc une inclinaison et un pilote qui bouge beaucoup plus. Il y avait là des choses fondamentales à apprendre ensemble. Pouvoir travailler avec les aérodynamiciens de Red Bull, c'est de la pure folie ! Mais nos discussions nous ont aussi donné des ailes à d'autres niveaux. Ce partenariat n'est pas seulement un grand plaisir, il a aussi permis de transformer notre moto en une fusée aérodynamique.

Adrian Newey a-t-il personnellement mis la main à la pâte ?

Christian Horner adéjà demandé de ne pas l'accaparer complètement, car il a besoin de lui pour la voiture de Max (rires) ! Ces préoccupations étaient bien présentes. Chez Red Bull Racing, l'aérodynamique passe par le parrain Adrian Newey.Nous avons pu utiliser son équipe et il a regardé par-dessus. Au quotidien, nous n'avions pas affaire à lui, mais à son équipe. Mais nous avons déjà veillé à ce qu'il veille à ce que ses collaborateurs soient sur la bonne voie. C'était une collaboration au plus haut niveau. Nous avons rencontré beaucoup de gens sympas à Milton Keynes. C'est vraiment amusant.

Dans la pratique : comment progresse-t-on dans l'aéro ?

On part des données du circuit et de la soufflerie pour trouver des idées. On passe ensuite au CFD, on vérifie à nouveau dans la soufflerie, et on va ensuite sur le circuit avec le résultat. Il n'y a pas de raccourcis. Tu dois faire les bases avec le CFD, sinon tu perds trop de temps jusqu'à ce que tu puisses aller dans la soufflerie avec des pièces brutes.

Et la collaboration a été harmonieuse dès le début ?

Ce n'est pas comme si tu collaborais avec Red Bull Advanced Technologies et que quatre semaines plus tard, tu avais des pièces aéro géniales sur ta moto ! Il faut apprendre à se connaître, avoir des idées et travailler sur le catalogue. L'expérience et les idées de Milton Keynes nous aident et nous étonnent tout autant. Les techniciens de F1 regardent une moto avec des yeux très différents des nôtres. Avec les années, tu deviens simplement un peu aveugle, et ils nous ont ouvert les yeux à bien des égards.

Lorsque la nouvelle aérodynamique est installée sur la moto, l'électronique doit également s'adapter. Et à partir de ce moment-là, la balle est à nouveau dans votre camp, correct ?

Oui, bien sûr. Avant, l'aérodynamique était là pour que la moto aille sacrément vite dans les lignes droites. Aujourd'hui, elle a pour mission de pousser ton engin vers le bas afin d'améliorer l'accélération. Mais ces choses te gênent dans les lignes droites. Maintenant, tu dois faire en sorte que l'angle soit tel - y compris le ride-height-device, qui modifie de 10 cm la distance entre le vélo et le sol - que le vélo puisse atteindre 366 km/h dans le pire des cas sur les lignes droites : https://www.speedweek.com/motogp/news/211244/3661-kmh-Die-Top-Speed-Entwicklung-in-der-MotoGP.html .

Lors du freinage, l'aérodynamique doit pousser la roue arrière vers le sol. Et la moto doit aussi mieux tourner dès que le pilote apparaît derrière le carénage.

Et votre moto en est capable ?

Toutes les motos de MotoGP en sont capables. C'est pourquoi la forme de cigare appartient au passé. Si l'on regarde les données de calcul, on voit comment l'un influence l'autre, jusqu'à la mécanique. Exemple le plus simple : un autre rapport de boîte de vitesses en raison des changements de vitesse. Plus d'adhérence dans les coins signifie des changements dans le contrôle du wheelie et en même temps plus de poussée du moteur. Le facteur limitant dans le développement est le temps de test et le nombre de pneus. Sinon, tu pourrais combiner une aérodynamique avec un autre châssis et dix autres choses encore. La planification des essais nécessite des compromis extrêmement efficaces, car chaque département veut essayer encore plus de choses.

Est-ce que le carénage des motos que nous verrons à Sepang dans les prochains jours ressemblera à celui du test de Valence, c'est-à-dire avec ces éléments latéraux ?

Oui, ils resteront dessus. Ils font aussi un canal d'air très large derrière la moto, ce qui rend plus difficile pour les concurrents de rouler derrière et aussi de dépasser. Nous sommes confrontés aux mêmes problèmes avec nos adversaires.

Est-ce que tu trouves cela bien ?

Il y a deux cœurs qui battent dans ma poitrine. D'un côté, c'est un plaisir fou de développer des motos à ce niveau brutalement élevé. Mais d'un autre côté : Est-ce encore raisonnable ? C'est clair que non ! Si je regarde les coûts et la direction que cela prend, je devrais dire que nous devrions mettre un terme à tout cela, car cela devient absurde. Même si j'adore les candies que nous sommes en train de développer, nous devrions redonner l'outil au pilote, et c'est ce qui se passe avec le règlement en cours de développement à partir de 2027. Il se pourrait bien que nous connaissions le pic le plus extrême de l'évolution technologique en MotoGP en 2024, 25 et 26, avant que tout ne redevienne un peu plus normal.

Michelin va-t-il éliminer le problème du pneu avant comme facteur limitant cette année ?

Le facteur limitant est probablement toujours le pneu avant. Si le fabricant l'améliore de trois pour cent, les pilotes roulent cinq pour cent plus vite et tombent à nouveau sur la roue avant. Je trouve que nos pneus sont incroyablement bons, peut-être même trop bons, parce qu'ils permettent des vitesses en virage où la zone limite est à peine perceptible. Au Mugello, tu décélères à 366 km/h, seule la roue avant est en contact avec le sol, tu te mets en pleine inclinaison et tu braques. C'est incroyable ce que ces pneus peuvent faire ! Les pilotes braquent et freinent parce qu'ils seraient renversés s'ils s'engageaient à fond dans les fers avec la moto redressée. Le grip est incroyable ! C'est pourquoi je pense que la question de savoir si Michelin peut résoudre le problème est fausse. Nous devons rééquiper les motos afin de donner au pneu plus d'air pour respirer - et au pilote plus de sens de la limite. Personnellement, je trouve cette zone trop étroite en ce moment. Nous devons faire en sorte que le pilote ait plus de liberté et que la technique ne le limite pas aussi brutalement.

Dans ce monde calculé, quelle est la part d'intuition humaine encore nécessaire au développement ?

Tout n'est pas encore calculé, mais seulement 99%. Pour le pourcentage manquant, c'est fifty-fifty, et c'est là que les bonnes conclusions du conducteur entrent en jeu. Certaines données peuvent être claires, mais si le conducteur ne se sent pas à l'aise avec elles, les 99 pour cent deviennent zéro. Le facteur humain, un robot high-tech en chair et en os comme Dani Pedrosa - cela a incroyablement amélioré notre projet. Il est très important pour le développement. Il nous a fallu un peu de temps pour comprendre ses réactions et ce dont il avait besoin pour être performant. Cela s'est encore beaucoup amélioré au cours des deux dernières années. Pour lui, le rôle de pilote d'essai était nouveau, pour nous, c'était nouveau d'avoir un pilote d'essai aussi génial à bord. J'irai même jusqu'à dire que le facteur humain est plus important que le facteur données.