Pit Beirer: "Newey ci ha aperto gli occhi".

Esclusivo: Pit Beirer, Head of Sport di KTM, in un'intervista parla della collaborazione con Adrian Newey, delle sinergie con Red Bull Racing, delle due anime nel suo petto e del perché nei prossimi anni vedremo la MotoGP più estrema di sempre

Come funziona la collaborazione con Red Bull Advanced Technologies ?

Il fatto che il tetto salariale in Formula 1 abbia liberato capacità produttive è stato per noi una grande apertura. Grazie a questa amicizia e a questa partnership, possiamo utilizzare il know-how, che è enorme. Le conoscenze acquisite negli ultimi anni nel campo dell'aerodinamica in Formula 1 sono di gran lunga superiori a quelle della MotoGP.

Quali sono le difficoltà nel realizzarlo?

Due ruote in meno, con conseguente angolo di piega e un pilota che si muove molto di più. C'erano alcune cose fondamentali da imparare insieme. Poter lavorare con gli aerodinamici della Red Bull è una vera follia! Ma le nostre discussioni ci hanno ispirato anche su altri livelli. Questa collaborazione non solo è molto divertente, ma ha anche trasformato la nostra moto in un razzo aerodinamico.

Adrian Newey ha dato personalmente una mano?

Christian Horner gli ha già chiesto di non essere completamente coinvolto perché ha bisogno di lui per la macchina di Max (ride)! Queste preoccupazioni erano sicuramente presenti. Alla Red Bull Racing, l'aerodinamica è gestita dal padrino Adrian Newey.Ci è stato permesso di usare il suo team e lui ha controllato tutto. Non abbiamo avuto a che fare con lui giorno per giorno, ma con i suoi collaboratori. Ma ci siamo assicurati che lui si assicurasse che i suoi collaboratori fossero sulla strada giusta. È stata una collaborazione ai massimi livelli. A Milton Keynes abbiamo conosciuto un sacco di gente in gamba. È davvero divertente.

In pratica: come si fa a lavorare per il futuro in Aero?

Sulla base dei dati provenienti dalla pista e dalla galleria del vento, elaboriamo delle idee. Poi si passa alla CFD, si verifica di nuovo nella galleria del vento e poi si porta il risultato in pista. Non ci sono scorciatoie. È necessario fare le basi con la CFD perché altrimenti si perde troppo tempo prima di poter entrare nella galleria del vento con i pezzi grezzi.

E la collaborazione è stata armoniosa fin dall'inizio?

Non è detto che si lavori con la Red Bull Advanced Technologies e che quattro settimane dopo si abbiano delle ottime parti aerodinamiche sulla propria moto! Bisogna conoscersi, avere idee e lavorare sul catalogo. La ricchezza di esperienza e di idee di Milton Keynes ci aiuta e ci stupisce in egual misura. I tecnici di F1 guardano una moto con occhi completamente diversi dai nostri. Con il passare degli anni si diventa semplicemente un po' ciechi, e loro ci hanno aperto gli occhi in molti modi.

Quando la nuova aerodinamica viene montata sulla moto, anche l'elettronica deve adattarsi. E da quel momento la palla torna nel vostro campo, giusto?

Sì, certo. In passato, l'aerodinamica serviva a far correre la moto sui rettilinei. Oggi ha il compito di spingere la moto verso il basso per migliorare l'accelerazione. Ma questi elementi sono d'intralcio sui rettilinei. Ora bisogna trovare l'angolo giusto - compreso il dispositivo di altezza di guida, che modifica la distanza tra la moto e il suolo di 10 cm - in modo che la moto possa, nella peggiore delle ipotesi, raggiungere i 366 km/h sui rettilinei: https://www.speedweek.com/motogp/news/211244/3661-kmh-Die-Top-Speed-Entwicklung-in-der-MotoGP.html.

In frenata, l'aerodinamica dovrebbe spingere la ruota posteriore a terra. Inoltre, la moto dovrebbe girare meglio non appena il pilota emerge da dietro la carenatura.

E la vostra moto è in grado di farlo?

Tutte le moto della MotoGP sono in grado di farlo. Ecco perché la forma a sigaro appartiene al passato. Se si osservano i dati computazionali, si può notare come l'uno influenzi l'altro, fino alla meccanica. L'esempio più semplice è quello dei diversi rapporti di trasmissione dovuti alle diverse velocità. Una maggiore aderenza in uscita dalle curve comporta cambiamenti nel controllo delle impennate e allo stesso tempo una maggiore spinta del motore. I fattori limitanti nello sviluppo sono il tempo di prova e il numero di pneumatici. Altrimenti si potrebbe combinare un'aerodinamica con un'altra sospensione e altre dieci cose. La pianificazione dei test richiede compromessi estremamente efficienti perché ogni reparto vuole provare ancora più cose.

La carenatura delle moto che vedremo nei prossimi giorni a Sepang sarà come quella dei test di Valencia, con questi elementi laterali?

Sì, rimarranno. Inoltre, creano un canale d'aria molto ampio dietro la moto, che rende più difficile per gli avversari arrivare dietro e sorpassare. Stiamo lottando con lo stesso problema dei nostri avversari.

Pensa che sia un bene?

Ci sono due cuori che battono nel mio petto. Da un lato, è divertentissimo sviluppare moto a un livello così brutalmente alto. Dall'altro lato: È ancora sensato? Chiaramente no! Se guardo ai costi e alla direzione che sta prendendo, mi viene da dire che dovremmo lentamente smetterla, perché sta diventando assurdo. Per quanto mi piacciano le caramelle che stiamo sviluppando, dovremmo rimettere più strumenti nelle mani del guidatore, e con le norme del 2027, attualmente in fase di elaborazione, è quello che sta accadendo. Potrebbe accadere che nel 2024, 25 e 26 vivremo il picco più estremo dello sviluppo tecnologico della MotoGP, prima che tutto torni a essere un po' più normale.

Michelin risolverà il problema del pneumatico anteriore come fattore limitante quest'anno?

Il fattore limitante è probabilmente sempre lo pneumatico anteriore. Se il produttore lo migliora del tre per cento, i piloti vanno più veloci del cinque per cento e si schiantano di nuovo sulla ruota anteriore. Penso che i nostri pneumatici siano incredibilmente buoni, forse anche troppo, perché consentono velocità in curva che quasi non si sentono al limite. Al Mugello si decelera da 366 km/h, solo la ruota anteriore è a contatto con il terreno, si entra in pieno angolo di piega e si gira. È incredibile quello che possono fare questi pneumatici! I piloti sterzano e frenano perché si ribalterebbero se andassero in piena aderenza con la moto in posizione verticale. L'aderenza è incredibile! Ecco perché credo che la domanda se Michelin sia in grado di risolvere il problema sia sbagliata. Dobbiamo adattare le moto per dare più aria al pneumatico e più sensibilità al limite al pilota. Personalmente, al momento questo ambito è troppo ristretto per me. Dobbiamo fare in modo che il pilota abbia di nuovo più libertà e che la tecnologia non lo limiti così brutalmente.

Quanto è ancora necessario l'intuito umano in questo mondo calcolato di sviluppo?

Non tutto è ancora calcolato, solo il 99%. L'uno per cento mancante è il cinquanta per cento, ed è qui che entrano in gioco le conclusioni corrette del conducente. Alcune cose possono essere chiare nei dati, ma se il conducente non si sente a suo agio, il 99% diventa lo 0%. Il fattore umano, un robot high-tech in carne e ossa come Dani Pedrosa, ha migliorato incredibilmente il nostro progetto. È incredibilmente importante per lo sviluppo. Abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo per capire il suo feedback e capire di cosa ha bisogno per fornire le sue prestazioni. Negli ultimi due anni è migliorato molto. Per lui il ruolo di collaudatore era nuovo, per noi era nuovo avere a bordo un collaudatore così brillante. Direi addirittura che il fattore umano è più importante del fattore dati.