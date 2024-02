Pit Beirer: "Newey abriu-nos os olhos"

Exclusivo: Pit Beirer, Diretor Desportivo da KTM, numa entrevista sobre o trabalho com Adrian Newey, sinergias com a Red Bull Racing, duas almas no peito e porque é que vamos ver o MotoGP mais extremo de sempre nos próximos anos

Como é que funciona a colaboração com a Red Bull Advanced Technologies ?

O facto de o limite salarial na Fórmula 1 ter libertado capacidade foi uma grande abertura de portas para nós. Através desta amizade e parceria, podemos utilizar o know-how, o que é muito importante. O que se aprendeu no domínio da aerodinâmica na Fórmula 1 nos últimos anos é muitas vezes superior ao que se aprendeu no MotoGP.

Quais são as dificuldades para o conseguir?

Menos duas rodas, o que resulta num ângulo de inclinação e num piloto que se move muito mais. Havia algumas coisas fundamentais a aprender em conjunto. Poder trabalhar com os aerodinamicistas da Red Bull é pura loucura! Mas as nossas discussões também nos inspiraram a outros níveis. Esta parceria não só é muito divertida, como também transformou a nossa mota num foguetão aerodinâmico.

Adrian Newey deu pessoalmente uma ajuda?

O Christian Horner já lhe pediu para não se envolver completamente porque precisa dele para o carro do Max (risos)! Estas preocupações estavam definitivamente presentes. Na Red Bull Racing, a aerodinâmica é gerida pelo padrinho Adrian Newey.Fomos autorizados a utilizar a sua equipa e ele tratou de tudo. Não tivemos de lidar com ele no dia a dia, mas sim com o seu pessoal. Mas certificámo-nos de que ele se certificava de que a sua equipa estava no caminho certo. Foi uma colaboração ao mais alto nível. Conhecemosmuita gente fixe em Milton Keynes. É muito divertido.

Na prática: Como é que se trabalha o caminho a seguir no Aero?

Com base nos dados da pista e do túnel de vento, apresentamos ideias. Em seguida, passamos para o CFD, verificamos novamente no túnel de vento e depois levamos o resultado para a pista. Não há atalhos. Temos de fazer o básico com o CFD porque, caso contrário, perdemos muito tempo antes de podermos ir para o túnel de vento com peças em bruto.

E a colaboração foi harmoniosa desde o início?

Não é o caso de trabalharmos com a Red Bull Advanced Technologies e, quatro semanas depois, termos peças aerodinâmicas fantásticas na nossa bicicleta! Temos de nos conhecer, ter ideias e trabalhar com o catálogo. A riqueza de experiência e ideias de Milton Keynes ajuda-nos e surpreende-nos em igual medida. Os técnicos da F1 olham para uma mota com olhos completamente diferentes dos nossos. Com o passar dos anos, tornamo-nos simplesmente um pouco cegos, e eles abriram-nos os olhos de muitas maneiras.

Quando o novo aero está na moto, a eletrónica também tem de se adaptar. E a partir desse momento, a bola está de novo no vosso campo, certo?

Sim, claro. No passado, a aerodinâmica servia para fazer a moto andar muito depressa nas rectas. Atualmente, tem a tarefa de empurrar a moto para baixo para melhorar a aceleração. Mas estas coisas atrapalham-nos nas rectas. Agora é preciso acertar o ângulo - incluindo o dispositivo de altura de condução, que altera a distância entre a mota e o chão em 10 cm - para que a mota possa, na pior das hipóteses, atingir 366 km/h nas rectas: https://www.speedweek.com/motogp/news/211244/3661-kmh-Die-Top-Speed-Entwicklung-in-der-MotoGP.html.

Na travagem, a aerodinâmica deve empurrar a roda traseira para o chão. E a mota também deve virar melhor assim que o piloto sai de trás da carenagem.

E a vossa moto consegue fazer isso?

Todas as motos de MotoGP podem fazer isso agora. É por isso que a forma de charuto é uma coisa do passado. Se olharmos para os dados computacionais, podemos ver como um influencia o outro, até à mecânica. O exemplo mais simples: diferentes relações de transmissão devido à alteração das velocidades. Mais aderência nas curvas significa alterações no controlo do wheelie e, ao mesmo tempo, mais impulso do motor. Os factores limitantes no desenvolvimento são o tempo de teste e o número de pneus. Caso contrário, poder-se-ia combinar uma aerodinâmica com outra suspensão e dez outras coisas. O planeamento dos testes requer compromissos extremamente eficientes porque todos os departamentos querem experimentar ainda mais coisas.

A carenagem das motas que vamos ver nos próximos dias em Sepang vai ter o mesmo aspeto que tinha no teste de Valência, com estes elementos laterais?

Sim, vão manter-se. Eles também criam um canal de ar muito largo atrás da moto, o que torna mais difícil para os rivais chegarem atrás e ultrapassarem. Estamos a debater-nos com o mesmo problema que os nossos adversários.

Achas que isso é bom?

Há dois corações a bater no meu peito. Por um lado, é incrivelmente divertido desenvolver motas a este nível brutalmente elevado. Por outro lado: Continua a ser sensato? É evidente que não! Se eu olhar para os custos e para a direção que está a tomar, tenho de dizer que devíamos parar lentamente com isto, porque está a tornar-se absurdo. Por muito que goste dos doces que estamos atualmente a desenvolver, deveríamos colocar mais ferramentas nas mãos do condutor, e com os regulamentos de 2027, que estão atualmente a ser desenvolvidos, é isso que está a acontecer. Pode muito bem acontecer que vivamos o pico mais extremo do desenvolvimento tecnológico no MotoGP em 2024, 25 e 26, antes de tudo se tornar um passo mais normal novamente.

A Michelin vai resolver o problema do pneu dianteiro como fator limitante este ano?

O fator limitador é provavelmente sempre o pneu dianteiro. Se o fabricante o melhorar em três por cento, os pilotos andam cinco por cento mais depressa e voltam a bater na roda da frente. Penso que os nossos pneus são incrivelmente bons - talvez até demasiado bons, porque permitem velocidades em curva em que quase não se sente o limite. Em Mugello, desacelera-se a partir dos 366 km/h, apenas a roda dianteira está em contacto com o solo, entra-se num ângulo de inclinação total e vira-se. É incrível o que estes pneus conseguem fazer! Os pilotos guinam para dentro e travam, porque se entrassem em bloqueio total com a moto na vertical, capotariam. A aderência é incrível! É por isso que penso que a questão de saber se a Michelin consegue resolver o problema está errada. Temos de reequipar as motas para que o pneu tenha mais ar para respirar e o piloto tenha mais noção dos limites. Pessoalmente, neste momento, este domínio é demasiado estreito para mim. Temos de garantir que o piloto tem novamente mais liberdade e que a tecnologia não o restringe de forma tão brutal.

Quanta intuição humana ainda é necessária neste mundo calculado do desenvolvimento?

Ainda nem tudo está calculado, apenas 99 por cento. O um por cento que falta é cinquenta por cento, e é aí que as conclusões correctas do condutor entram em jogo. Algumas coisas podem ser claras nos dados, mas se o condutor não se sentir confortável com isso, os 99% tornam-se zero por cento. O fator humano, um robô de alta tecnologia feito de carne e osso como Dani Pedrosa - isso melhorou incrivelmente o nosso projeto. É extremamente importante para o desenvolvimento. Precisámos de algum tempo para compreender o seu feedback e perceber o que ele precisa para ter o seu desempenho. Isso melhorou muito nos últimos dois anos. Para ele, o papel de piloto de testes era novo, para nós era novo ter um piloto de testes tão brilhante a bordo. Eu diria mesmo que o fator humano é mais importante do que o fator dados.