Shakedown Test : qui est déjà en action à Sepang

Le premier test officiel de l'année civile n'aura lieu en Malaisie que du 6 au 8 février, mais grâce au nouveau règlement des "concessions", le circuit international de Sepang sera déjà très animé avant cette date.

Pour la première fois, non seulement les pilotes d'essai et le nouveau venu dans la catégorie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) peuvent utiliser les trois jours supplémentaires de shakedown pour se préparer, mais aussi les pilotes titulaires MotoGP des constructeurs qui , en raison de leur maigre récolte de points au championnat du monde des constructeurs 2023, ont été classés dans le groupe de performance le plus bas avec des concessions particulières. C'est le cas de Honda et de Yamaha pour le début de la saison 2024.

Jeudi matin, outre le rookie Acosta, les pilotes d'essai Stefan Bradl (Honda), Michele Pirro (Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia), Cal Crutchlow (Yamaha), Pol Espargaró et Dani Pedrosa (tous deux KTM) ont ouvert le shakedown. Fabio Quartararo et compagnie n'ont pas encore été vus en piste.

Participants au shakedown test, Sepang (1er au 3 février) :

Joan Mir, Repsol Honda

Luca Marini, Repsol Honda

Johann Zarco, LCR Honda

Takaaki Nakagami, LCR Honda

Stefan Bradl, HRC Test Team

Takumi Takahashi, HRC Test Team

Fabio Quartararo, Monster Yamaha

Alex Rins, Monster Yamaha

Cal Crutchlow, Yamaha Test Team

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Dani Pedrosa, KTM Test Team

Pol Espargaró, KTM Test Team

Michele Pirro, Ducati Test Team

Lorenzo Savadori, Aprilia Test Team