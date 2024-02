Shakedown test: chi è già in azione a Sepang

Anche se il primo test ufficiale dell'anno solare in Malesia è in programma solo dal 6 all'8 febbraio, il Sepang International Circuit è già un brulicare di attività prima di allora grazie al nuovo regolamento sulle "concessioni".

Per la prima volta, non solo i piloti collaudatori e l'esordiente Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) potranno utilizzare i tre giorni di shakedown test aggiuntivi per prepararsi, ma anche i piloti regolari della MotoGP di quei costruttori che sono stati classificati nel gruppo di prestazioni più basso con concessioni speciali a causa del loro scarso bottino di punti nel Campionato del Mondo Costruttori 2023. Questo vale per Honda e Yamaha all'inizio della stagione 2024.

Oltre al debuttante Acosta, i collaudatori Stefan Bradl (Honda), Michele Pirro (Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia), Cal Crutchlow (Yamaha), Pol Espargaró e Dani Pedrosa (entrambi KTM) hanno aperto lo shakedown giovedì mattina. Fabio Quartararo e Co. non sono ancora scesi in pista.

Partecipanti allo Shakedown Test, Sepang (dall'1 al 3 febbraio):

Joan Mir, Repsol Honda

Luca Marini, Repsol Honda

Johann Zarco, LCR Honda

Takaaki Nakagami, LCR Honda

Stefan Bradl, HRC Test Team

Takumi Takahashi, Team HRC Test

Fabio Quartararo, Monster Yamaha

Alex Rins, Monster Yamaha

Cal Crutchlow, Team Test Yamaha

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Dani Pedrosa, Team Test KTM

Pol Espargaró, Squadra Test KTM

Michele Pirro, Test Team Ducati

Lorenzo Savadori, Test Team Aprilia