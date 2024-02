Shakedown test: Quem já está em ação em Sepang

A pausa de inverno do MotoGP chegou finalmente ao fim, com o teste shakedown a ter lugar na Malásia de quinta-feira a sábado: a lista de participantes e as primeiras imagens de Sepang.

Embora o primeiro teste oficial do ano civil na Malásia só esteja agendado para 6 a 8 de fevereiro, o Circuito Internacional de Sepang já é uma colmeia de atividade antes disso graças ao novo regulamento de "concessões".

Pela primeira vez, não só os pilotos de testes e o estreante na categoria Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) poderão utilizar os três dias adicionais de teste shakedown para se prepararem, mas também os pilotos regulares de MotoGP dos fabricantes que foram classificados no grupo de desempenho mais baixo com concessões especiais devido aos seus escassos pontos no Campeonato do Mundo de Construtores de 2023. Isto aplica-se à Honda e à Yamaha no início da época de 2024.

Para além do estreante Acosta, os pilotos de testes Stefan Bradl (Honda), Michele Pirro (Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia), Cal Crutchlow (Yamaha), Pol Espargaró e Dani Pedrosa (ambos da KTM) abriram o shakedown na manhã de quinta-feira. Fabio Quartararo e companhia ainda não foram vistos na pista.

Participantes Teste Shakedown, Sepang (1 a 3 de fevereiro):

Joan Mir, Repsol Honda

Luca Marini, Repsol Honda

Johann Zarco, LCR Honda

Takaaki Nakagami, LCR Honda

Stefan Bradl, Equipa de Teste HRC

Takumi Takahashi, Equipa de Teste HRC

Fabio Quartararo, Monster Yamaha

Alex Rins, Monster Yamaha

Cal Crutchlow, Equipa de Teste da Yamaha

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Dani Pedrosa, Equipa de Teste da KTM

Pol Espargaró, Equipa de Teste da KTM

Michele Pirro, Equipa de Teste da Ducati

Lorenzo Savadori, Equipa de Teste da Aprilia