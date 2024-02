Teste Shakedown Quinta-feira: Pedrosa à frente do estreante Acosta

No primeiro dia de testes em Sepang, na quinta-feira, pelo menos os pilotos de testes e o recém-chegado ao MotoGP, Pedro Acosta, já estavam em ação: as tabelas de tempos.

O primeiro dia de testes em Sepang terminou com três RC16 no topo da tabela de tempos: o estreante Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) terminou apenas a 0,152 segundos do melhor tempo do piloto de testes da Red Bull KTM, Dani Pedrosa, na segunda posição. Pol Espargaró terminou o primeiro dia de trabalho na sua nova função em terceiro lugar (+0,182 seg), seguido pelo piloto de testes alemão da HRC, Stefan Bradl (+0,627 seg).

Como sempre, os tempos não devem ser sobrestimados durante os testes. A prioridade em Sepang esta semana é fazer os preparativos para o primeiro teste oficial do ano civil com todos os pilotos de 6 a 8 de fevereiro. Por exemplo, o piloto de testes da Aprilia, Lorenzo Savadori, rodou com cinco RS-GP e o piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, teve de se contentar com um contingente mais pequeno de pneus de teste em comparação com a concorrência.

Os últimos desenvolvimentos em aerodinâmica foram visualmente impressionantes. Na Aprilia, por exemplo, foi possível ver pela primeira vez uma nova secção traseira moldada, enquanto as asas adicionais foram instaladas na RC213V de Bradl.

Os pilotos regulares da Yamaha e da Honda, que também estão autorizados a participar no teste shakedown de três dias graças ao novo regulamento de "concessões", ainda não foram vistos na pista na quinta-feira.

Teste Shakedown, Sepang (1 de fevereiro):

1º Pedrosa, KTM, 1:59.233 min

2º Acosta, KTM, + 0,152 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4º Bradl, Honda, + 0,627

5º Pirro, Ducati, + 1,633

6º Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7º Savadori, Aprilia, + 2,576