Franco Morbidelli : Remerciements à Marc Márquez, le premier à intervenir

Mardi après-midi, Franco Morbidelli a chuté au virage 9 de l'Autódromo Internacional do Algarve au guidon de sa Panigale V4S et a été violemment percuté. L'Italien de 29 ans a brièvement perdu connaissance. Marc Márquez, qui effectuait des tours d'entraînement comme huit pilotes MotoGP dans le cadre des tests hivernaux du championnat du monde de Superbike, a été l'un des premiers à s'occuper de son collègue de marque qui avait chuté.

Après la frayeur et deux nuits passées en observation à l'hôpital de Faro, il est désormais clair que le triple vainqueur du MotoGP s'en est tiré à bon compte. Prima Pramac Racing a fait savoir que la deuxième tomographie par ordinateur n'avait rien révélé d'anormal. Le triple vainqueur du MotoGP a donc pu rentrer chez lui en Italie jeudi.

"Franky" lui-même s'est exprimé via son canal Instagram en adressant un message de remerciement à ses fans et à ses assistants : "Merci beaucoup pour tous vos messages ! Grâce à l'aide des stewards, j'ai pu surmonter ce coup dur sans problème - et aussi grâce à l'aide de Marc Márquez sur la piste. Merci !"

On ne sait pas encore si Morbidelli sera en forme pour les tests de Sepang la semaine prochaine (du 6 au 8 février).