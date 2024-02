Franco Morbidelli: grazie al primo soccorritore Marc Márquez

Martedì pomeriggio, Franco Morbidelli è caduto con una Panigale V4S alla curva 9 dell'"Autódromo Internacional do Algarve" ed è finito a terra. Il 29enne italiano ha perso brevemente conoscenza. Marc Márquez, che, come un totale di otto piloti della MotoGP, stava completando i giri di allenamento nell'ambito dei test invernali del Campionato Mondiale Superbike, è stato uno dei primi ad assistere il collega caduto.

Dopo il momento di paura e le due notti che Morbidelli ha trascorso in ospedale a Faro in osservazione, è ormai chiaro che il tre volte vincitore della MotoGP se l'è cavata con poco. Prima Pramac Racing ha annunciato che anche la seconda tomografia computerizzata non ha mostrato anomalie. Il tre volte vincitore del MotoGP è stato quindi autorizzato a tornare a casa in Italia giovedì.

Lo stesso "Franky" si è sfogato sul suo canale Instagram per ringraziare i suoi fan e chi lo ha aiutato: "Grazie mille per tutti i messaggi! Grazie all'aiuto degli steward sono riuscito a superare questo duro colpo senza problemi - e anche grazie all'aiuto di Marc Márquez in pista. Grazie!".

Resta da vedere se Morbidelli sarà in forma per i test di Sepang della prossima settimana (6-8 febbraio).