Franco Morbidelli: Agradecimentos a Marc Márquez

Na tarde de terça-feira, Franco Morbidelli despistou-se com uma Panigale V4S na curva 9 do "Autódromo Internacional do Algarve" e bateu com força no chão. O italiano de 29 anos perdeu a consciência por breves instantes. Marc Márquez, que, tal como um total de oito pilotos de MotoGP, estava a completar voltas de treino como parte do teste de inverno do Campeonato do Mundo de Superbikes, foi um dos primeiros a assistir o seu colega de marca caído.

Depois do momento assustador e das duas noites que Morbidelli passou no hospital em Faro para observação, é agora claro que o tricampeão de MotoGP não teve problemas. A Prima Pramac Racing anunciou que o segundo exame de tomografia computorizada também não revelou quaisquer anomalias. O tricampeão de MotoGP foi assim autorizado a regressar a Itália na quinta-feira.

O próprio "Franky" usou o seu canal no Instagram para agradecer aos seus fãs e ajudantes: "Muito obrigado por todas as mensagens! Graças à ajuda dos comissários de pista consegui ultrapassar este duro golpe sem problemas - e também graças à ajuda de Marc Márquez na pista. Obrigado!"

Resta saber se Morbidelli estará apto para o teste de Sepang na próxima semana (6 a 8 de fevereiro).