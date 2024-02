Sepang : la pause hivernale se termine aussi pour Quartararo & Co.

Vendredi, pour la première fois de l'année civile, les pilotes habituels de Yamaha et Honda ont pris la piste lors du shakedown test du MotoGP à Sepang : premières images de Quartararo, Rins, Mir, Marini, Zarco et Nakagami.

Lors de la première journée du shakedown, seul le rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) était en piste sur le circuit international de Sepang, long de 5,543 km et situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale malaisienne Kuala Lumpur, en plus des pilotes d'essais. Vendredi, Honda et Yamaha ont toutefois profité dès le matin de l'une des principales concessions que leur accorde le nouveau système de "concessions" - pas de restrictions d'essais même pour les pilotes titulaires.

C'est ainsi que la nouvelle recrue de Repsol Honda, Luca Marini, a ouvert la deuxième journée d'essais à 10 heures précises, heure locale (3 heures CET), suivi par ses collègues de marque Joan Mir, Johann Zarco et Takaaki Nakagami. Chez Yamaha, Fabio Quartararo et Alex Rins ont enfourché leur M1 pour la première fois depuis la pause hivernale du MotoGP.

Le pilote d'essai Red Bull-KTM Pol Espargaró était en tête de la feuille des temps à mi-parcours avec un temps de 1:58,241 min devant Quartararo (+ 0,283 sec) et Acosta (+ 0,290). Les temps au tour sont donc déjà nettement plus rapides que jeudi, lorsque Dani Pedrosa avait fixé le meilleur temps du jour en 1:59,233 min.

Le record officiel du tour d'Alex Márquez (Ducati), établi lors du GP de Malaisie en novembre dernier, est de 1:58,979 min. Le champion du monde Pecco Bagnaia (Ducati) avait réalisé la pole position en 1:57,491 min, ce qui constitue également le record de tous les temps de Sepang.

Shakedown test, situation à 14 heures, Sepang (2 février) :

1. Pol Espargaró, KTM, 1:58,241 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec

3. Acosta, KTM, + 0,290

4. Pedrosa, KTM, + 0,431

5. Rins, Yamaha, + 0,524

6. Mir, Honda, + 0,846

7. Zarco, Honda, + 0,850

8. Marini, Honda, + 0,971

9. Nakagami, Honda, + 1,028

10. Bradl, Honda, + 1,529

11. Pirro, Ducati, + 1,915

12. Crutchlow, Yamaha, + 2,184

13. Savadori, Aprilia, + 2,579