Sepang: pausa invernale finita anche per Quartararo & Co.

Venerdì i piloti Yamaha e Honda sono scesi in pista per la prima volta nell'anno solare in occasione del test shakedown della MotoGP a Sepang: le prime immagini di Quartararo, Rins, Mir, Marini, Zarco e Nakagami.

Nel primo giorno di test, solo il debuttante Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) è sceso in pista sui 5,543 chilometri del Sepang International Circuit, a circa 50 chilometri a sud della capitale malese Kuala Lumpur, insieme ai piloti in prova. Venerdì, tuttavia, Honda e Yamaha hanno approfittato di una delle principali agevolazioni concesse dal nuovo sistema di "concessioni": nessuna restrizione ai test per i piloti regolari.

Il nuovo arrivato in casa Repsol Honda, Luca Marini, ha aperto la seconda giornata di test puntualmente alle 10 del mattino ora locale (3 del mattino CET), seguito dai suoi colleghi Joan Mir, Johann Zarco e Takaaki Nakagami. Alla Yamaha, Fabio Quartararo e Alex Rins sono tornati in sella alla M1 per la prima volta dopo la pausa invernale della MotoGP.

Le gare sono proseguite fino alle 18:00, con il collaudatore della Red Bull KTM Pol Espargaró in cima alla classifica dei tempi a metà percorso con un 1:58.241 min davanti a Quartararo (+0.283 sec) e Acosta (+0.290). I tempi sul giro sono quindi già significativamente più veloci rispetto a giovedì, quando Dani Pedrosa ha fatto registrare il miglior tempo della giornata con un 1:59.233 min.

Per contestualizzare: il record ufficiale sul giro di Alex Márquez (Ducati), ottenuto nel GP della Malesia dello scorso novembre, è di 1:58.979 min. Il tempo della pole - che è anche il record sul giro di tutti i tempi a Sepang - del campione del mondo Pecco Bagnaia (Ducati) è stato di 1:57.491 min.

Test Shakedown, dalle 14:00, Sepang (2 febbraio):

1° Pol Espargaró, KTM, 1:58.241 min.

2° Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec.

3° Acosta, KTM, + 0,290

4° Pedrosa, KTM, + 0,431

5° Rins, Yamaha, + 0,524

6° Mir, Honda, + 0,846

7° Zarco, Honda, + 0,850

8° Marini, Honda, + 0,971

9° Nakagami, Honda, + 1,028

10° Bradl, Honda, + 1,529

11° Pirro, Ducati, + 1.915

12° Crutchlow, Yamaha, + 2.184

13° Savadori, Aprilia, + 2.579