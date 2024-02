Sepang: A pausa de inverno também acabou para Quartararo & Co.

No primeiro dia do teste shakedown, apenas o estreante Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) esteve em pista no Circuito Internacional de Sepang, com 5,543 quilómetros, a cerca de 50 quilómetros a sul da capital malaia, Kuala Lumpur, ao lado dos pilotos de testes. Na sexta-feira, no entanto, a Honda e a Yamaha tiraram partido de uma das maiores concessões que lhes foi dada pelo novo sistema de "concessões" - sem restrições de testes para os pilotos regulares.

O recém-chegado à Repsol Honda Luca Marini abriu o segundo dia de testes pontualmente às 10h00 locais (3h00 CET), com os seus colegas de marca Joan Mir, Johann Zarco e Takaaki Nakagami a seguirem o exemplo. Na Yamaha, Fabio Quartararo e Alex Rins regressaram à M1 pela primeira vez após a paragem de inverno do MotoGP.

A corrida continuou até às 18h00, com o piloto de testes da Red Bull KTM, Pol Espargaró, a liderar a tabela de tempos a meio da corrida com 1:58,241 min, à frente de Quartararo (+0,283 seg) e Acosta (+0,290). Os tempos de volta já são, portanto, significativamente mais rápidos do que na quinta-feira, quando Dani Pedrosa estabeleceu o melhor tempo do dia com 1:59,233 min.

Para contextualizar: O recorde oficial de volta de Alex Márquez (Ducati) do GP da Malásia em novembro passado é de 1:58,979 min. O tempo da pole - também o recorde de volta de todos os tempos em Sepang - do campeão do mundo Pecco Bagnaia (Ducati) foi de 1:57,491 min.

Teste de Shakedown, a partir das 14 horas, Sepang (2 de fevereiro):

1º Pol Espargaró, KTM, 1:58,241 min

2º Quartararo, Yamaha, + 0,283 seg

3º Acosta, KTM, + 0,290

4º Pedrosa, KTM, + 0,431

5º Rins, Yamaha, + 0,524

6º Mir, Honda, + 0,846

7º Zarco, Honda, + 0,850

8º Marini, Honda, + 0,971

9º Nakagami, Honda, + 1,028

10º Bradl, Honda, + 1,529

11º Pirro, Ducati, + 1,915

12º Crutchlow, Yamaha, + 2,184

13º Savadori, Aprilia, + 2,579