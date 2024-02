Shakedown test vendredi : plus de développement aérodynamique

Après que Lorenzo Savadori, le pilote d'essai d'Aprilia, ait attiré l'attention jeudi avec un arrière rappelant celui d'une Batmobile et que Stefan Bradl ait réalisé pour la première fois toute une série d'ailerons arrière supplémentaires sur sa RC213V, un regard plus attentif sur les nouvelles solutions aérodynamiques était également de rigueur vendredi à Sepang. En effet, le directeur de course et bricoleur de Ducati, Gigi Dall'Igna, avait déjà annoncé lors de la présentation de l'équipe à Madonna di Campiglio: "Le carénage sera très différent de celui des saisons précédentes".

En effet, Michele Pirro a été vu lors du deuxième jour de test du shakedown avec un package aéro modifié, visiblement le constructeur de Borgo Panigale travaille à nouveau pour la GP24 sur un carénage latéral "ground effect", qui s'est imposé depuis longtemps chez Aprilia et KTM et qui est maintenant également testé par Honda.

Chez Ducati, les pilotes d'usine ont toutefois décidé l'année dernière de ne pas opter pour la variante avec le gradin sur le côté, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini ont choisi à la place le package aéro avec les dits "downwash ducts" derrière la roue avant. Jorge Martin s'y est également rallié au cours de la saison, tandis que son coéquipier de l'année dernière, Johann Zarco, a opté jusqu'à la fin pour le carénage plus ventru avec l'encoche.

Aujourd'hui, Ducati lance une nouvelle tentative pour combiner les avantages des deux variantes : Sur la GP24 de Pirro, on pouvait voir vendredi à la fois les diffuseurs ("downwash ducts") et un "ground effect" prononcé sur le carénage latéral, qui contient en outre une prise d'air. Le ruban adhésif appliqué laisse toutefois supposer qu'il ne s'agit pas encore d'une version définitive. Reste à voir si Dall'Igna et consorts en montreront davantage à Sepang ou lors du test du Qatar (19 et 20 février).

Le travail de test a toutefois dû être provisoirement interrompu vendredi en Malaisie vers 16h30 en raison d'un orage qui a éclaté. Le pilote d'essai Red Bull-KTM Pol Espargaró se maintient en tête de la feuille des temps. La nouvelle recrue Yamaha Alex Rins s'est hissée à la quatrième place cet après-midi, derrière son nouveau coéquipier Fabio Quartararo et le rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3).

Les temps au tour sont toutefois à prendre avec précaution, comme lors de chaque test, en raison des différentes approches.

Shakedown test, situation à 16h30, Sepang (2 février) :

1. Pol Espargaró, KTM, 1:58,241 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec

3. Acosta, KTM, + 0,290

4. Rins, Yamaha, + 0,409

5. Pedrosa, KTM, + 0,431

6. Mir, Honda, + 0,846

7. Zarco, Honda, + 0,850

8. Marini, Honda, + 0,971

9. Nakagami, Honda, + 1,028

10. Bradl, Honda, + 1,529

11. Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11. Pirro, Ducati, + 1,915

13e Savadori, Aprilia, + 2,579