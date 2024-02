Test shakedown del venerdì: ulteriore sviluppo dell'aerodinamica

Dopo che già giovedì il collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori aveva attirato l'attenzione con un posteriore che ricordava una Batmobile e Stefan Bradl aveva montato per la prima volta tutta una serie di alettoni posteriori aggiuntivi sulla sua RC213V, venerdì era d'obbligo dare un'occhiata più da vicino alle nuove soluzioni aerodinamiche presenti a Sepang. Il direttore di gara e tecnico Ducati Gigi Dall'Igna aveva già annunciato alla presentazione del team a Madonna di Campiglio: "La carenatura sarà molto diversa da quella delle stagioni precedenti".

In effetti, Michele Pirro è stato visto nel secondo giorno di test shakedown con un pacchetto aerodinamico modificato; il costruttore di Borgo Panigale sta evidentemente lavorando nuovamente su una carenatura laterale "a effetto suolo" per la GP24, già sperimentata da tempo da Aprilia e KTM e ora in fase di test anche da Honda.

In Ducati, tuttavia, lo scorso anno i piloti ufficiali hanno deciso di non adottare la variante con il gradino laterale, mentre Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini hanno optato per il pacchetto aerodinamico con i cosiddetti "condotti downwash" dietro la ruota anteriore. Anche Jorge Martin ha seguito l'esempio nel corso della stagione, mentre il suo compagno di squadra dell'anno scorso, Johann Zarco, ha optato per la carenatura più bombata con l'intaglio fino alla fine.

Ora la Ducati sta iniziando un nuovo tentativo di combinare i vantaggi di entrambe le varianti: Sulla GP24 di Pirro, venerdì si potevano vedere sia i diffusori ("condotti di deviazione") sia un pronunciato gradino "effetto suolo" sulla carenatura laterale, che contiene anche una presa d'aria. Tuttavia, il nastro adesivo allegato suggerisce che non si tratta ancora della versione definitiva. Resta da vedere se Dall'Igna e Co. mostreranno di più a Sepang o ai test del Qatar (19 e 20 febbraio).

Tuttavia, i test sono stati temporaneamente interrotti venerdì in Malesia intorno alle 16.30 a causa di un temporale. Il collaudatore della Red Bull KTM Pol Espargaró rimane in testa alla classifica dei tempi. Il nuovo arrivato in Yamaha Alex Rins è salito al quarto posto nel pomeriggio, dietro al suo nuovo compagno di squadra Fabio Quartararo e al debuttante Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3).

Tuttavia, come in ogni test, i tempi sul giro devono essere considerati con cautela a causa dei diversi approcci.

Test Shakedown, dalle 16.30, Sepang (2 febbraio):

1° Pol Espargaró, KTM, 1:58.241 min.

2° Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec.

3° Acosta, KTM, + 0,290

4° Rins, Yamaha, + 0,409

5° Pedrosa, KTM, + 0,431

6° Mir, Honda, +0,846

7° Zarco, Honda, + 0,850

8° Marini, Honda, +0.971

9° Nakagami, Honda, + 1,028

10° Bradl, Honda, + 1.529

11° Crutchlow, Yamaha, + 1.633

11° Pirro, Ducati, + 1.915

13° Savadori, Aprilia, + 2.579