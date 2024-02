Teste de sexta-feira: Mais desenvolvimento aerodinâmico

No segundo dia do shakedown de MotoGP em Sepang, o piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, montou uma nova carenagem. Pol Espargaró (KTM) estava firmemente estabelecido no topo da tabela de tempos antes da interrupção causada pelas condições climatéricas.

Depois de o piloto de testes da Aprilia, Lorenzo Savadori, ter atraído as atenções na quinta-feira com uma traseira que fazia lembrar um Batmobile e de Stefan Bradl ter montado uma série de asas traseiras adicionais na sua RC213V pela primeira vez, um olhar mais atento às novas soluções aerodinâmicas em Sepang era também uma obrigação na sexta-feira. O diretor de corrida da Ducati e consertador Gigi Dall'Igna já tinha anunciado na apresentação da equipa em Madonna di Campiglio: "A carenagem será muito diferente da das épocas anteriores."

De facto, Michele Pirro foi visto no segundo dia de testes de shakedown com um pacote aerodinâmico modificado; o fabricante de Borgo Panigale está obviamente a trabalhar novamente numa carenagem lateral de "efeito de solo" para a GP24, que há muito foi estabelecida na Aprilia e na KTM e agora também está a ser testada pela Honda.

Na Ducati, no entanto, os pilotos da fábrica decidiram contra a variante com o degrau na lateral no ano passado, com Pecco Bagnaia e Enea Bastianini optando pelo pacote aerodinâmico com os chamados "dutos downwash" atrás da roda dianteira. Jorge Martin também seguiu o exemplo ao longo da época, enquanto o seu companheiro de equipa do ano passado, Johann Zarco, optou pela carenagem mais volumosa com o entalhe até ao final.

Agora a Ducati está a iniciar uma nova tentativa de combinar as vantagens de ambas as variantes: Na GP24 de Pirro, tanto os difusores ("downwash ducts") como um pronunciado degrau de "efeito de solo" na carenagem lateral, que também contém uma entrada de ar, puderam ser vistos na sexta-feira. No entanto, a fita adesiva colada sugere que esta ainda não é a versão final. Resta saber se Dall'Igna e companhia vão mostrar mais em Sepang ou no teste do Qatar (19 e 20 de fevereiro).

No entanto, os testes tiveram de ser temporariamente interrompidos na sexta-feira na Malásia, por volta das 16h30, devido a uma trovoada. O piloto de testes da Red Bull KTM, Pol Espargaró, continua no topo da tabela de tempos. O recém-chegado à Yamaha Alex Rins subiu ao quarto lugar durante a tarde, atrás do seu novo companheiro de equipa Fabio Quartararo e do estreante Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3).

No entanto, como em todos os testes, os tempos por volta devem ser tratados com cautela devido às diferentes abordagens.

Teste de Shakedown, a partir das 16h30, Sepang (2 de fevereiro):

1º Pol Espargaró, KTM, 1:58.241 min

2º Quartararo, Yamaha, + 0,283 seg

3º Acosta, KTM, + 0,290

4º Rins, Yamaha, + 0,409

5º Pedrosa, KTM, + 0,431

6º Mir, Honda, +0,846

7º Zarco, Honda, + 0,850

8º Marini, Honda, +0,971

9º Nakagami, Honda, + 1,028

10º Bradl, Honda, + 1,529

11º Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11º Pirro, Ducati, + 1,915

13º Savadori, Aprilia, + 2,579