Appel de GASGAS Tech3 : Donnons du temps à Acosta !

En raison de l'ascension fulgurante de Pedro Acosta (champion du monde Moto3 en 2021 en tant que rookie, plus jeune vainqueur de Moto2 GP en 2022 et champion du monde de la deuxième catégorie GP en 2023), de nombreux regards sont naturellement tournés vers ce super talent de 19 ans en cette période de préparation de la saison.

Lors de ses débuts sur la RC16, Acosta s'est déjà bien comporté lors du test d'une journée à Valence fin novembre, avec un retard raisonnable de 1,223 sec sur le meilleur temps du pilote d'usine Aprilia Maverick Viñales. A Sepang aussi, il s'est bien comporté pendant le shakedown : Le rookie a terminé la première journée d'essais de l'année civile en deuxième position, à seulement 0,152 seconde de Dani Pedrosa le jeudi, et le vendredi, il s'est classé troisième à 0,290 seconde derrière Pol Espargaró et Fabio Quartararo.

Chez Red Bull GASGAS Tech3, on connaît les qualités de l'adolescent, mais on s'efforce en même temps d'atténuer l'énorme pression des attentes des observateurs et des fans.

"Il n'y a pas que Pedro qui suscite l'excitation, je pense que le numéro 93 sera aussi le plus grand ou l'un des plus grands sujets", a prévenu le team manager de Tech3 Nicolas Goyon avec un sourire en coin.

En ce qui concerne Acosta, le Français a souligné : "Nous devons simplement lui donner du temps. Les gens sont impatients de le voir sur la piste, mais apprendre à connaître une moto MotoGP est un long processus. Cela ne se passe pas seulement lors de quelques tests. Nous devons prendre ce temps, travailler correctement et procéder étape par étape. Comprendre tous les moyens pour être rapide sur une moto MotoGP prend presque un an. Il faut apprendre à connaître l'électronique, tous les équipements et les pneus. C'est un travail assez difficile et, en particulier avec les MotoGP actuelles, il y a tellement de domaines - comme l'aérodynamique, comme nous l'avons encore vu - et il faut apprendre à jouer avec tous ces outils. Cela prend beaucoup de temps. Même si l'on regarde certains rookies assez compétitifs de ces dernières années, on voit que cela prend simplement du temps".

C'est pourquoi l'appel de Goyon est le suivant : "Donnons-lui du temps, travaillons correctement et nous verrons ensuite quel classement nous pouvons obtenir. Six jours ici à Sepang, c'est vraiment exigeant. Après ces jours, nous comprendrons un peu mieux où se trouve notre véritable potentiel et quelle est la prochaine étape à apprendre".

Mais le point de départ était déjà intéressant après le test de Valence, a révélé Goyon. "Nous avons tous vu les images, il y avait une retransmission télévisée à Valence. Le fait que son style de pilotage soit déjà assez naturel à la fin de la première journée et qu'il soit d'emblée à ce niveau en tant que rookie était assez surprenant. Mais le style MotoGP n'est qu'une chose. Sur la base des données, nous avons également analysé la pression de freinage, les freins en carbone sont en effet nouveaux pour un débutant et il faut un certain temps pour comprendre comment ralentir avec, mais après seulement une journée, les points de freinage étaient déjà à un bon niveau".

Test de shakedown, Sepang (2 février) :

1. Pol Espargaró, KTM, 1:58,241 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec

3. Acosta, KTM, + 0,290

4. Rins, Yamaha, + 0,409

5. Pedrosa, KTM, + 0,431

6. Mir, Honda, + 0,846

7. Zarco, Honda, + 0,850

8. Marini, Honda, + 0,971

9. Nakagami, Honda, + 1,028

10. Bradl, Honda, + 1,529

11. Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11. Pirro, Ducati, + 1,915

13e Savadori, Aprilia, + 2,579

Shakedown test, Sepang (1er février) :

1. Pedrosa, KTM, 1:59,233 min

2. Acosta, KTM, + 0,152 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4. Bradl, Honda, + 0,627

5. Pirro, Ducati, + 1,633

6. Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7. Savadori, Aprilia, + 2,576