Appello del GASGAS Tech3: Diamo tempo ad Acosta!

Larapida ascesa di Pedro Acosta (Campione del Mondo Moto3 2021 da esordiente, più giovane vincitore del GP Moto2 nel 2022 e Campione del Mondo 2023 nella seconda classe del GP) significa che molti occhi sono naturalmente puntati sul super talento diciannovenne durante la preparazione pre-stagionale.

Al suo debutto sulla RC16, Acosta ha ottenuto una discreta prestazione nei test di Valencia di un giorno a fine novembre, chiudendo con un distacco gestibile di 1,223 secondi dal miglior tempo fatto registrare dal pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales. Ha mantenuto un buon passo anche durante lo shakedown a Sepang: Il rookie ha concluso la prima giornata di test dell'anno solare al secondo posto a soli 0,152 secondi da Dani Pedrosa il giovedì, e il venerdì si è piazzato al terzo posto a 0,290 secondi da Pol Espargaró e Fabio Quartararo.

La Red Bull GASGAS Tech3 è consapevole delle qualità del ragazzo, ma allo stesso tempo cerca di smorzare l'enorme pressione delle aspettative di osservatori e tifosi.

"Non è solo Pedro a creare eccitazione, credo che anche il numero 93 sarà il più grande o uno dei più grandi argomenti", ha detto con un sorriso il team manager della Tech3 Nicolas Goyon.

Per quanto riguarda Acosta, il francese ha sottolineato: "Dobbiamo semplicemente dargli tempo. La gente è entusiasta di vederlo in pista, ma imparare a conoscere una MotoGP è un processo lungo. Non si tratta di un processo che si svolge in pochi test. Dobbiamo prenderci questo tempo, lavorare correttamente e procedere passo dopo passo. Per capire tutti gli strumenti per essere veloci su una MotoGP ci vuole quasi un anno. Bisogna conoscere l'elettronica, tutti i dispositivi e gli pneumatici. È un lavoro piuttosto difficile e, soprattutto con le MotoGP di oggi, ci sono così tante aree - come l'aerodinamica, come abbiamo visto di nuovo ora - e bisogna imparare a giocare con tutti questi strumenti. Questo richiede molto tempo. Anche se si guarda ad alcuni esordienti piuttosto competitivi degli ultimi anni, si può notare che ci vuole un po' di tempo".

Ecco perché l'appello di Goyon è: "Diamogli tempo, lavoriamo bene e poi vedremo che posizione potremo raggiungere. Sei giorni qui a Sepang sono davvero impegnativi. Dopo questi giorni, capiremo un po' meglio dove si trova il nostro vero potenziale e qual è il prossimo passo che dobbiamo imparare".

Tuttavia, il punto di partenza era già interessante dopo i test di Valencia, ha rivelato Goyon. "Abbiamo visto tutti le immagini, c'è stata una trasmissione televisiva a Valencia. È stato sorprendente che il suo stile di guida fosse già abbastanza naturale alla fine del primo giorno e che fosse subito a questo livello come rookie. Ma lo stile della MotoGP è solo una cosa. Abbiamo anche utilizzato i dati per analizzare la pressione dei freni: i freni in carbonio sono nuovi per un debuttante e ci vuole un po' di tempo per capire come decelerare con essi, ma dopo un solo giorno i punti di frenata erano già a un buon livello".

Test Shakedown, Sepang (2 febbraio):

1° Pol Espargaró, KTM, 1:58.241 min.

2° Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec.

3° Acosta, KTM, + 0,290

4° Rins, Yamaha, + 0,409

5° Pedrosa, KTM, + 0,431

6° Mir, Honda, +0,846

7° Zarco, Honda, + 0,850

8° Marini, Honda, +0.971

9° Nakagami, Honda, + 1.028

10° Bradl, Honda, + 1.529

11° Crutchlow, Yamaha, + 1.633

11° Pirro, Ducati, + 1.915

13° Savadori, Aprilia, + 2.579

Test Shakedown, Sepang (1° febbraio):

1° Pedrosa, KTM, 1:59.233 min.

2° Acosta, KTM, + 0,152 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4° Bradl, Honda, + 0,627

5° Pirro, Ducati, + 1,633

6° Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7° Savadori, Aprilia, + 2.576