Apelo da GASGAS Tech3: Vamos dar tempo a Acosta!

A rápida ascensão de Pedro Acosta (Campeão do Mundo de Moto3 em 2021 como estreante, o mais jovem vencedor do GP de Moto2 em 2022 e Campeão do Mundo de 2023 na segunda classe mais alta de GP) significa que muitos olhos estão naturalmente postos no super talento de 19 anos nos preparativos da pré-época.

Na sua estreia com a RC16, Acosta teve um bom desempenho no teste de um dia em Valência, no final de novembro, terminando a 1,223 segundos do melhor tempo estabelecido pelo piloto da Aprilia, Maverick Viñales. Ele também se manteve bem durante o shakedown em Sepang: O estreante terminou o primeiro dia de testes do ano em segundo lugar, a apenas 0,152 segundos de Dani Pedrosa na quinta-feira, e na sexta-feira ficou em terceiro lugar, a 0,290 segundos de Pol Espargaró e Fabio Quartararo.

A Red Bull GASGAS Tech3 está ciente das qualidades do jovem, mas ao mesmo tempo está a tentar amortecer a enorme pressão da expetativa dos observadores e fãs.

"Não é só o Pedro que está a causar entusiasmo, penso que o número 93 também será o maior ou um dos maiores tópicos", disse o chefe de equipa da Tech3, Nicolas Goyon, com um sorriso.

Relativamente a Acosta, o francês sublinhou: "Temos simplesmente de lhe dar tempo. As pessoas estão entusiasmadas por o ver na pista, mas conhecer uma moto de MotoGP é um processo longo. Não acontece apenas durante alguns testes. Temos de aproveitar este tempo, trabalhar corretamente e fazê-lo passo a passo. Compreender todas as ferramentas para ser rápido numa moto de MotoGP demora quase um ano. Temos de conhecer a eletrónica, todos os dispositivos e os pneus. É um trabalho bastante difícil e, especialmente com as motos de MotoGP actuais, há muitas áreas - como a aerodinâmica, como vimos agora - e temos de aprender a jogar com todas estas ferramentas. Isso leva muito tempo. Mesmo se olharmos para alguns estreantes bastante competitivos dos últimos anos, podemos ver que demora algum tempo".

É por isso que o apelo de Goyon é: "Vamos dar-lhe tempo, vamos trabalhar corretamente e depois veremos que posição podemos alcançar. Seis dias aqui em Sepang são muito exigentes. Depois destes dias, vamos perceber um pouco melhor onde está o nosso verdadeiro potencial e qual é o próximo passo que precisamos de aprender".

No entanto, o ponto de partida já era interessante após o teste de Valência, revelou Goyon. "Todos nós vimos as imagens, houve uma transmissão televisiva em Valência. Foi bastante surpreendente que o seu estilo de pilotagem já fosse bastante natural no final do primeiro dia e que ele estivesse a este nível logo como um novato. Mas o estilo de MotoGP é apenas uma coisa. Também utilizámos os dados para analisar a pressão dos travões, os travões de carbono são novos para um estreante e demora algum tempo a perceber como desacelerar com eles, mas após apenas um dia os pontos de travagem já estavam a um bom nível."

Teste de Shakedown, Sepang (2 de fevereiro):

1º Pol Espargaró, KTM, 1:58.241 min

2º Quartararo, Yamaha, + 0,283 seg

3º Acosta, KTM, + 0,290

4º Rins, Yamaha, + 0,409

5º Pedrosa, KTM, + 0,431

6º Mir, Honda, +0,846

7º Zarco, Honda, + 0,850

8º Marini, Honda, +0,971

9º Nakagami, Honda, + 1,028

10º Bradl, Honda, + 1,529

11º Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11º Pirro, Ducati, + 1,915

13º Savadori, Aprilia, + 2,579

Teste de Shakedown, Sepang (1 de fevereiro):

1º Pedrosa, KTM, 1:59.233 min

2º Acosta, KTM, + 0,152 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4º Bradl, Honda, + 0,627

5º Pirro, Ducati, + 1,633

6º Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7º Savadori, Aprilia, + 2,576