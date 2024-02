Dates et designs : présentation des équipes MotoGP 2024

Avec les essais de Sepang, la saison MotoGP 2024 se rapproche à grands pas. Dans cinq semaines, le premier week-end de course de la saison aura lieu sur le circuit de Lusail. Le calendrier jusqu'à cette date.

La pause hivernale s'est achevée avec le shakedown test pour les pilotes d'essai, le rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) et - grâce au nouveau règlement des "concessions" - pour les pilotes titulaires de Honda et Yamaha. Les autres pilotes MotoGP enfourcheront leur machine pour la première fois de l'année civile à partir de mardi pour le test IRTA de trois jours en Malaisie.

Avant cela, un rendez-vous est prévu lundi : L'équipe d'usine Yamaha se présentera officiellement à Sepang à 17 heures, heure locale (10 heures en Europe centrale), avec Fabio Quartararo et la nouvelle recrue Alex Rins dans le look 2024. Sur SPEEDWEEK.com, les fans pourront suivre l'événement en livestream dès 9h30.

Nous arrivons ainsi à la mi-temps des traditionnelles présentations d'équipe. Parmi les designs dévoilés jusqu'à présent, le jaune vif du Pertamina Enduro VR46 Racing Team de Valentino Rossi a particulièrement attiré l'attention. De plus, la nouvelle équipe de clients Aprilia de Trackhouse ne laisse aucun doute sur ses origines américaines avec sa peinture. Chez Red Bull GASGAS Tech3, le retour du fabricant autrichien de boissons énergétiques a entraîné un net changement d'image.

Chez Ducati Lenovo, on s'est contenté d'ajouter des accents fluo. Gresini Racing s'en est tenu aux couleurs habituelles de l'année dernière, et l'éminent nouveau venu Marc Márquez ne manquera pas d'attirer les regards, même sans expérimentation de design.

Après les tests de Sepang (du 6 au 8 février), Red Bull KTM poursuivra la série de présentations de l'équipe avec un lancement numérique le 12 février. L'équipe d'usine Repsol Honda se présentera le jour suivant chez Warner Music à Madrid, la capitale espagnole, à partir de 9h30. L'équipe cliente de Honda, LCR, suivra deux jours plus tard.

L'équipe d'usine Aprilia attendra la veille des tests du Qatar (19 et 20 février). Les champions du monde de l'équipe Prima Pramac Ducati ne dévoileront leur design 2024 que le 28 février, soit une bonne semaine avant le coup d'envoi du championnat du monde (du 8 au 10 mars).

Présentations d'équipes MotoGP 2024 à venir

05 février : Monster Energy Yamaha, Sepang/Malaisie

12 février : Red Bull KTM Factory Racing, lancement numérique

13 février : Repsol Honda, Madrid/Espagne

15 février : LCR Honda

18 février : Aprilia Racing, Doha/Qatar

28 février : Prima Pramac Racing

Tests MotoGP de pré-saison 2024

06 au 08 février : test de Sepang

19 et 20 février : test du Qatar