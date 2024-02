Date e progetti: presentazioni dei team MotoGP 2024

Lo shakedown test ha segnato la fine della pausa invernale per i piloti collaudatori, per il debuttante Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) e, grazie alla nuova regola delle "concessioni", anche per i piloti Honda e Yamaha. I restanti piloti della MotoGP torneranno in sella alle loro moto per la prima volta in questo anno solare martedì, per i tre giorni di test IRTA in Malesia.

Prima di ciò, c'è un altro appuntamento lunedì: La squadra ufficiale Yamaha si presenterà ufficialmente con la livrea 2024 con Fabio Quartararo e il nuovo arrivato Alex Rins a Sepang alle 17.00 ora locale (10.00 in Europa centrale). I fan potranno seguire la diretta streaming su SPEEDWEEK.com a partire dalle 9.30.

Questo segna la metà della tradizionale presentazione dei team. Tra i modelli presentati finora, il colore giallo brillante del Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Valentino Rossi è stato particolarmente accattivante. Inoltre, la neonata squadra clienti Aprilia di Trackhouse non lascia dubbi sulle sue origini americane con la sua livrea. Nel Red Bull GASGAS Tech3, il ritorno del produttore austriaco di bevande energetiche ha portato con sé un cambiamento significativo nell'aspetto.

Ducati Lenovo si è limitata all'aggiunta di accenti fluo. Gresini Racing si è attenuto ai colori già noti dallo scorso anno e il nuovo arrivato Marc Márquez attirerà l'attenzione anche senza esperimenti di design.

Dopo i test di Sepang (dal 6 all'8 febbraio), Red Bull KTM continuerà la serie di presentazioni dei team con un lancio digitale il 12 febbraio. Il team ufficiale Repsol Honda, invece, si presenterà un giorno dopo alla Warner Music nella capitale spagnola Madrid, a partire dalle 9.30 del mattino. Il team clienti Honda LCR seguirà due giorni dopo.

Il team Aprilia works aspetterà il giorno prima dei test in Qatar (19 e 20 febbraio). I campioni del mondo del team Prima Pramac Ducati sveleranno il loro progetto 2024 solo il 28 febbraio, una buona settimana prima dell'inizio del Campionato del Mondo (8-10 marzo).

Le presentazioni dei team della MotoGP 2024

05 febbraio: Monster Energy Yamaha, Sepang/Malesia

12 febbraio: Red Bull KTM Factory Racing, lancio digitale

13 febbraio: Repsol Honda, Madrid/Spagna

15 febbraio: LCR Honda

18 febbraio: Aprilia Racing, Doha/Qatar

28 febbraio: Prima Pramac Racing

Test MotoGP per la pre-stagione 2024

Dal 06 all'08 febbraio: test di Sepang

19 e 20 febbraio: test in Qatar