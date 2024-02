Datas e desenhos: apresentações das equipas de MotoGP 2024

Com os testes em Sepang, a época de 2024 do MotoGP aproxima-se rapidamente, com o primeiro fim de semana de corrida da temporada a ter lugar no Circuito de Lusail dentro de cinco semanas. O calendário até lá.

O teste shakedown marcou o fim da pausa de inverno para os pilotos de testes, o estreante Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) e - graças à nova regra de "concessões" - também para os pilotos regulares da Honda e Yamaha. Os restantes pilotos de MotoGP vão voltar às suas motos pela primeira vez este ano na terça-feira para o teste de três dias da IRTA na Malásia.

Antes disso, há outro compromisso na segunda-feira: A equipa de fábrica da Yamaha vai apresentar-se oficialmente com as cores de 2024 com Fabio Quartararo e o recém-chegado Alex Rins em Sepang às 17h00 locais (10h00 na Europa Central). Os fãs podem assistir à transmissão em direto em SPEEDWEEK.com a partir das 9h30.

Esta é a metade do caminho para as tradicionais apresentações das equipas. Dos designs revelados até agora, a cor amarela brilhante da Pertamina Enduro VR46 Racing Team de Valentino Rossi tem sido particularmente apelativa. Além disso, a recém-formada equipa cliente Aprilia da Trackhouse não deixa dúvidas sobre as suas origens americanas com a sua decoração. Na Red Bull GASGAS Tech3, o regresso do fabricante austríaco de bebidas energéticas trouxe consigo uma mudança significativa no visual.

A Ducati Lenovo limitou-se a acrescentar detalhes fluo. A Gresini Racing manteve as cores que já conhecia do ano passado e o novato Marc Márquez vai atrair as atenções mesmo sem quaisquer experiências de design.

Depois do teste de Sepang (6 a 8 de fevereiro), a Red Bull KTM vai continuar a série de apresentações das equipas com um lançamento digital a 12 de fevereiro. A equipa de fábrica da Repsol Honda, por outro lado, apresentar-se-á um dia depois na Warner Music, na capital espanhola, Madrid, a partir das 9h30. A equipa cliente LCR da Honda seguirá dois dias depois.

A equipa de trabalho da Aprilia vai esperar até ao dia anterior ao teste do Qatar (19 e 20 de fevereiro). A equipa campeã do mundo Prima Pramac Ducati só revelará o seu design 2024 a 28 de fevereiro, uma boa semana antes do início do Campeonato do Mundo (8 a 10 de março).

Apresentações das melhores equipas de MotoGP 2024

05 de fevereiro: Monster Energy Yamaha, Sepang/Malásia

12 de fevereiro: Red Bull KTM Factory Racing, lançamento digital

13 fevereiro: Repsol Honda, Madrid/Espanha

15 fevereiro: LCR Honda

18 fevereiro: Aprilia Racing, Doha/Qatar

28 de fevereiro: Prima Pramac Racing

Testes de MotoGP para a pré-época de 2024

06 a 08 de fevereiro: Teste de Sepang

19 e 20 de fevereiro: Teste no Qatar