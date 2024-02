Le chef d'équipe de Márquez : "Rome ne s'est pas faite en un jour".

La saison MotoGP 2024 apporte quelques nouveautés passionnantes, à commencer par le passage de Marc Márquez dans l'équipe cliente Ducati de Gresini Racing. Le fait que l'octuple champion du monde doive ainsi renoncer à son chef d'équipe de longue date, Santi Hernandez, avec lequel il collaborait déjà avec succès depuis l'époque du Moto2, demande un temps d'adaptation aussi bien pour les participants que pour les observateurs, comme Marc l'a lui-même reconnu après le test de Valence.

Le nouveau technicien en chef aux côtés de la superstar de 30 ans n'est pas non plus une page blanche : en 2020, Frankie Carchedi s'occupait encore de Joan Mir dans l'équipe d'usine Suzuki sur le chemin du titre MotoGP et l'année précédente, il avait joué un rôle déterminant dans la percée du vainqueur du Qatar Fabio Di Giannantonio dans le box de Gresini.

Lors du test de Valence fin novembre, le Britannique a travaillé pour la première fois avec Marc Márquez. "C'était vraiment une belle expérience, même si elle était un peu courte", a-t-il raconté à SPEEDWEEK.com. "Il faut du temps pour tout comprendre. À Valence, la course vient de se terminer et on commence déjà les essais... On n'a donc pas vraiment beaucoup de temps et en plus, les conditions météo n'étaient pas terribles. C'était plus pour Marc, pour qu'il puisse se familiariser avec l'équipe, piloter la moto et acquérir une compréhension de base. Je pense qu'une fois que nous serons à Sepang, nous comprendrons mieux les choses. Nous sommes aussi tous les deux arrivés plus tôt pour la présentation de l'équipe Gresini, nous avons appris à mieux nous connaître - et nous avons aussi joué au padel-tennis à cette occasion, ce qui était vraiment amusant. Mais oui, comme on dit ? Rome ne s'est pas non plus construite en un jour. Il faut du temps pour tout comprendre", a-t-il affirmé.

Est-ce particulièrement vrai pour Marc, car il a passé onze ans dans l'équipe d'usine Repsol-Honda depuis ses débuts en MotoGP et a travaillé encore plus longtemps avec son équipe ? "Chaque changement est toujours différent, il faut d'abord le comprendre et personne ne sait comment cela va évoluer. C'est un de ces mystères. Mais le premier sentiment était vraiment bon", a assuré Carchedi avec un calme prononcé. "Ensuite, nous verrons avec le temps, parce que nous devons simplement apprendre à nous connaître - pas seulement sur le plan humain, il s'agit aussi de savoir ce qu'il veut de la moto, ce dont il a besoin. Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. L'avantage des deux prochains tests, c'est aussi que l'on est en quelque sorte isolé du reste, nous sommes à Sepang puis au Qatar, quelque part au milieu de nulle part. On passe beaucoup de temps ensemble, on va aussi dîner ensemble et on a une image plus claire de tout".

Pendant la pause hivernale, le nouveau duo a également eu de nombreux échanges dans le box de Gresini : "Nous étions assez souvent en contact pour échanger des informations. Tous les feelings et toutes les pensées ne viennent pas directement, parfois c'est le lendemain ou même la semaine suivante. Nous avons donc été en contact tout au long de l'hiver et avons aussi simplement échangé des idées. Il a maintenant une meilleure idée de ce dont il pourrait avoir besoin, que ce soit la position de conduite ou autre chose sur la moto, pour simplement tout préparer pour Sepang".

Les débuts de l'homme aux 59 victoires en MotoGP sur la Desmosedici GP23, fin novembre à Valence, étaient déjà tout à fait impressionnants. Lors de son premier run de huit tours, Marc s'est rapproché à 0,314 seconde de son frère et coéquipier Alex, et après avoir mené un temps, le nouveau venu chez Ducati a terminé la journée d'essais à la quatrième place, à seulement 0,171 seconde du pilote d'usine Aprilia Maverick Viñales.

Carchedi appelle toutefois au calme : "Tout ce que je peux dire, c'est que lorsque vous montez sur cette moto, il faut du temps pour tout comprendre. Avec son expérience et tout, certaines choses sont arrivées un peu plus vite, mais je pense à lui : il veut profiter du pilotage, il veut être devant, mais il faut juste y aller étape par étape. Qui sait où se trouve ce premier pas ? On essaie alors simplement de faire un pas en avant à partir de là et de voir jusqu'où on peut aller".

De nombreux observateurs, et notamment les fans de MotoGP, partent du principe que Marc Márquez peut aller très loin sur une Ducati et donc sur la moto de référence de la catégorie. Chez Gresini Racing, il pilote toutefois le modèle de l'année précédente, la Desmosedici. Est-il possible de se battre pour le titre en 2024 sur la GP23 contre les machines d'usine actuelles de Ducati ?

"Je n'ai même pas encore pensé au Qatar", a balayé Carchedi en faisant référence au deuxième test de pré-saison qui aura lieu les 19 et 20 février à Doha. "Mes pensées ne tournent qu'autour de Sepang et de le rendre aussi rapide que possible. Il y aura ensuite 42 courses et nous avons bien vu la liste des blessures de l'année dernière... Tant que les trois quarts de la saison n'ont pas été réalisés, il ne faut même pas penser à ces choses. Pour l'instant, l'objectif est de commencer au meilleur niveau possible pour la première course au Qatar. Ensuite, on regarde à partir de là et on s'améliore toujours plus - et on verra alors où cela nous mènera à la fin".

Résultat du test de Valence (28 novembre 2023) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431