Il capo equipaggio di Márquez: "Roma non è stata costruita in un giorno".

Frankie Carchedi, capo equipaggio di Marc Márquez, parla delle sue impressioni sul nuovo arrivato in Ducati e dell'approccio al Campionato del Mondo MotoGP 2024, che prenderà il via con i test di Sepang (dal 6 all'8 febbraio).

La stagione 2024 della MotoGP porta con sé alcuni interessanti cambiamenti, primo fra tutti, naturalmente, il passaggio di Marc Márquez al team clienti Ducati di Gresini Racing. Il fatto che l'otto volte campione del mondo dovrà fare a meno del suo storico capo equipaggio Santi Hernandez, con il quale ha lavorato con successo fin dai tempi della Moto2, richiederà un po' di tempo per abituarsi sia per gli addetti ai lavori che per gli osservatori, come ha ammesso lo stesso Marc dopo i test di Valencia.

Tuttavia, anche il nuovo capo tecnico al fianco della superstar trentenne non è nuovo a questo sport: Frankie Carchedi ha supportato Joan Mir nel suo percorso verso la conquista del titolo MotoGP nel team Suzuki factory nel 2020 e ha giocato un ruolo chiave nella crescita del vincitore del Qatar Fabio Di Giannantonio nel garage Gresini lo scorso anno.

Il britannico ha lavorato per la prima volta con Marc Márquez in occasione dei test di Valencia di fine novembre. "È stata davvero una bella esperienza, anche se è stata un po' breve", ha detto a SPEEDWEEK.com. "Ci vuole tempo per capire tutto. A Valencia la gara è appena terminata e si inizia già il test... Quindi non si ha molto tempo a disposizione e in più le condizioni meteo non erano ottimali. È servito più che altro a Marc per familiarizzare con la squadra, guidare la moto e avere una conoscenza di base. Credo che una volta arrivati a Sepang capiremo meglio tutto. Siamo anche andati entrambi alla presentazione del team Gresini, ci siamo conosciuti meglio e abbiamo anche giocato a padel tennis in quell'occasione, il che è stato molto divertente. Ma sì, come si dice? Neanche Roma è stata costruita in un giorno. Ci vuole tempo per capire tutto", ha sottolineato.

Questo è particolarmente vero per Marc, che ha trascorso undici anni con il team Repsol Honda dal suo debutto in MotoGP e ancora di più con la sua squadra? "Ogni cambiamento è sempre diverso, bisogna prima capirlo e nessuno sa come si svilupperà. È uno di quei misteri. Ma le sensazioni iniziali sono state davvero buone", ha assicurato Carchedi, mantenendo la calma. "Poi vedremo con il tempo, perché dobbiamo conoscerci, non solo a livello umano, ma anche per capire cosa vuole dalla moto, di cosa ha bisogno. Ci sono molte cose che dobbiamo capire. L'aspetto positivo dei prossimi due test è anche che in un certo senso si è isolati dal resto, siamo a Sepang e poi in Qatar da qualche parte nel mezzo del nulla. Si passa molto tempo insieme, si cena insieme e si ha un quadro più chiaro di tutto".

La nuova coppia ha dialogato animatamente anche nel garage Gresini durante la pausa invernale: "Ci siamo sentiti spesso per scambiarci informazioni. Non tutte le sensazioni e tutti i pensieri arrivano subito, a volte sono il giorno dopo o addirittura la settimana dopo. Quindi siamo rimasti in contatto per tutto l'inverno e ci siamo semplicemente scambiati delle idee. Ora ha un'idea più precisa di ciò di cui potrebbe aver bisogno, che si tratti della posizione di seduta o di qualcos'altro sulla moto, per avere tutto pronto per Sepang".

Il debutto del 59 volte vincitore della MotoGP sulla Desmosedici GP23 a fine novembre a Valencia è stato già impressionante. Nel suo primo giro di otto giri, Marc è arrivato a 0,314 secondi dal fratello e compagno di squadra Alex e, dopo essere stato in testa per un po', il nuovo arrivato in Ducati ha concluso la giornata di test al quarto posto, a soli 0,171 secondi dal pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales.

Carchedi invita comunque alla calma: "Posso solo dire che quando si sale su questa moto, ci vuole tempo per capire tutto. Con la sua esperienza e tutto il resto, certe cose sono successe un po' più velocemente, ma io penso a lui: vuole divertirsi in moto, vuole stare davanti, ma bisogna fare un passo alla volta. Chissà dove si trova il primo passo. Si cerca solo di fare un passo avanti da lì e vedere quanto lontano si può arrivare".

Molti osservatori e non ultimi gli appassionati di MotoGP danno per scontato che Marc Márquez possa andare molto lontano con una Ducati e quindi con la moto di riferimento della categoria. Al Gresini Racing, tuttavia, guida la Desmosedici dello scorso anno. È possibile lottare per il titolo nel 2024 con la GP23 contro le attuali Ducati ufficiali?

"Non ho ancora pensato al Qatar", ha detto Carchedi, riferendosi al secondo test pre-stagionale del 19 e 20 febbraio a Doha. "I miei pensieri sono rivolti solo a Sepang e a renderlo il più veloce possibile. Ci saranno 42 gare e abbiamo visto l'elenco degli infortuni dell'anno scorso... Non si può pensare a queste cose fino a quando non sono stati completati tre quarti della stagione. Al momento l'obiettivo è partire al meglio per la prima gara in Qatar. Dopodiché, si continuerà a cercare e a migliorare da lì, e poi si vedrà dove ci porterà alla fine".

Risultato test di Valencia (28 novembre 2023):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431