Chefe de equipa de Márquez: "Roma não se fez num dia"

Frankie Carchedi, chefe de equipa de Marc Márquez, fala sobre a sua impressão do proeminente estreante da Ducati e sobre a abordagem ao Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024, que arranca com o teste de Sepang (6 a 8 de fevereiro).

A temporada de MotoGP de 2024 traz consigo algumas mudanças emocionantes, em primeiro lugar e acima de tudo, a mudança de Marc Márquez para a equipa cliente da Ducati, a Gresini Racing. O facto de o oito vezes campeão do mundo ter de prescindir do seu chefe de equipa de longa data, Santi Hernandez, com quem tem trabalhado com sucesso desde os seus dias de Moto2, também vai levar algum tempo a habituar-se, tanto para os envolvidos como para os observadores, como o próprio Marc admitiu após o teste de Valência.

No entanto, o novo chefe técnico ao lado da superestrela de 30 anos também não é estranho ao desporto: Frankie Carchedi apoiou Joan Mir no seu caminho para ganhar o título de MotoGP na equipa de fábrica da Suzuki em 2020 e desempenhou um papel fundamental na descoberta do vencedor do Qatar, Fabio Di Giannantonio, na garagem da Gresini no ano passado.

O britânico trabalhou com Marc Márquez pela primeira vez no teste de Valência, no final de novembro. "Foi uma experiência muito boa, mesmo que tenha sido um pouco curta", disse ele ao SPEEDWEEK.com. "É preciso tempo para entender tudo. Em Valência, a corrida acabou de terminar e já estamos a começar o teste... Por isso, não temos muito tempo e, para além disso, as condições climatéricas não eram boas. Foi mais para o Marc se familiarizar com a equipa, andar com a moto e ter um conhecimento básico. Penso que quando chegarmos a Sepang vamos perceber tudo melhor. Também viajámos os dois mais cedo para a apresentação da equipa Gresini, ficámos a conhecer-nos melhor - e também jogámos padel nessa ocasião, o que foi muito divertido. Mas sim, como se costuma dizer? Roma também não foi construída num dia. É preciso tempo para compreender tudo", sublinha.

Isto é particularmente verdade para Marc porque ele passou onze anos com a equipa de fábrica da Repsol Honda desde a sua estreia no MotoGP e ainda mais tempo a trabalhar com a sua equipa? "Cada mudança é sempre diferente, temos de a compreender primeiro e ninguém sabe como vai evoluir. É um desses mistérios. Mas a sensação inicial foi muito boa", garantiu Carchedi, mantendo a calma. "Depois veremos com o tempo, porque temos de nos conhecer - não apenas a nível humano, mas também sobre o que ele quer da mota, o que precisa. Há muitas coisas que temos de perceber. O bom dos próximos dois testes é que, de certa forma, estamos isolados do resto, estamos em Sepang e depois no Qatar, algures no meio do nada. Passamos muito tempo juntos, jantamos juntos e ficamos com uma ideia mais clara de tudo."

A nova dupla também manteve um diálogo animado na garagem da Gresini durante a pausa de inverno: "Estivemos muito em contacto para trocar informações. Nem todos os sentimentos e pensamentos surgem de imediato, por vezes é no dia seguinte ou mesmo na semana seguinte. Por isso, mantivemo-nos em contacto durante o inverno e trocámos ideias. Ele agora tem uma ideia melhor do que pode precisar, quer seja da posição do assento ou de qualquer outra coisa na moto, para ter tudo pronto para Sepang."

A estreia do 59 vezes vencedor do MotoGP com a Desmosedici GP23 no final de novembro em Valência já foi impressionante. Na sua primeira corrida de oito voltas, Marc ficou a 0,314 segundos do seu irmão e companheiro de equipa Alex, e depois de liderar durante algum tempo, o recém-chegado à Ducati terminou o dia de testes em quarto lugar, apenas 0,171 segundos atrás do piloto da Aprilia, Maverick Viñales.

No entanto, Carchedi apela à calma: "Tudo o que posso dizer é que quando se sobe para esta mota, é preciso tempo para perceber tudo. Com a sua experiência e tudo o mais, algumas coisas aconteceram um pouco mais depressa, mas estou a pensar nele: ele quer desfrutar da condução, quer estar na frente, mas é preciso dar um passo de cada vez. Quem sabe onde está o primeiro passo. A partir daí, é só tentar dar um passo em frente e ver até onde se pode chegar."

Muitos observadores e, não menos importante, os fãs de MotoGP assumem que Marc Márquez pode ir muito longe com uma Ducati e, portanto, a moto de referência na classe. Na Gresini Racing, no entanto, ele pilota o modelo Desmosedici do ano passado. É possível lutar pelo título em 2024 com a GP23 contra as actuais motos de trabalho da Ducati?

"Ainda nem sequer pensei no Qatar", disse Carchedi, referindo-se ao segundo teste de pré-temporada, a 19 e 20 de fevereiro, em Doha. "Os meus pensamentos estão todos em Sepang e em torná-lo o mais rápido possível. Haverá 42 corridas e já vimos a lista de lesões do ano passado... Nem sequer temos de pensar nestas coisas até três quartos da época estarem concluídos. O objetivo neste momento é começar ao melhor nível possível na primeira corrida no Qatar. Depois disso, continuamos a procurar e a melhorar a partir daí - e então veremos onde isso nos levará no final."

Resultado do teste de Valência (28 de novembro de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431