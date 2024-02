Week-end vidéo : "There Can Be Only One" (Il ne peut y en avoir qu'un)

Comme "Drive to Survive", mais en plus décalé : cette série documentaire suit Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Jorge Martín & Co. à travers la dernière saison. Tous les épisodes gratuits en qualité intégrale en Autriche à partir d'aujourd'hui ici sur SPEEDWEEK.com !

En raison de son succès, la série sur la saison MotoGP passe à la vitesse supérieure. Dans sa deuxième saison, "There Can Be Only One" suit les pilotes de haut niveau tout au long de la saison 2023. "Mais qu'est-ce que je fais là ?" demande Marc Márquez au début, non sans raison, lorsqu'on le fait venir devant la caméra comme l'un des favoris du championnat du monde. Quelle est la combinaison idéale d'intelligence et de folie ? Comment les pilotes eux-mêmes voient-ils le drafting lors des qualifications ? Dans le premier épisode, l'un des favoris pour le titre atterrit brutalement dès le début sur le fond du pantalon et enterre ses espoirs dans le bac à gravier, tandis que Marc Márquez récupère presque avec routine son premier plâtre de l'année :

