Video weekend: "There Can Be Only One

Come "Drive to Survive", ma più strano: questa serie di documentari segue Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Jorge Martín & Co. durante l'ultima stagione. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente e in alta qualità in Austria da oggi qui su SPEEDWEEK.com!

Grazie al suo grande successo, la serie sulla stagione del MotoGP si avvia al prossimo appuntamento. Nella sua seconda stagione, "There Can Be Only One" segue i migliori piloti per tutta la stagione 2023. "Che diavolo ci faccio qui?", si chiede Marc Márquez all'inizio, non senza una buona ragione, quando viene portato davanti alla telecamera come uno dei favoriti per il campionato del mondo. Qual è la combinazione ideale di intelligenza e follia? Come vedono i piloti stessi la scia in qualifica? Nel primo episodio, uno dei favoriti per il titolo finisce sgarbatamente in fondo ai pantaloni proprio alla partenza e seppellisce le sue speranze nella ghiaia, mentre Marc Márquez raccoglie quasi di routine il suo primo gesso dell'anno:

Il secondo episodio è disponibile qui: https: //www.speedweek.com//motogp/news/218625/Episode-2-There-Can-Be-Only-One.html