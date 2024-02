Vídeo de fim de semana: "There Can Be Only One" (Só pode haver um)

Devido ao seu grande sucesso, a série sobre a época de MotoGP vai para a próxima ronda. Na sua segunda temporada, "There Can Be Only One" segue os principais pilotos ao longo da época de 2023. "Que raio estou eu aqui a fazer?", pergunta Marc Márquez no início, não sem razão, quando é colocado em frente à câmara como um dos favoritos ao título de campeão do mundo. Qual é a combinação ideal de inteligência e loucura? Como é que os próprios pilotos encaram o slipstreaming na qualificação? No primeiro episódio, um dos favoritos ao título aterra rudemente no fundo das calças logo no início e enterra as suas esperanças na gravilha, enquanto Marc Márquez apanha quase por rotina o seu primeiro gesso do ano:

O episódio 2 está disponível aqui: https: //www.speedweek.com//motogp/news/218625/Episode-2-There-Can-Be-Only-One.html