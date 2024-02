Episodio 2: "Ce ne può essere uno solo"

Seconda parte del documentario MotoGP sulla stagione 2023 gratis qui su SPEEDWEEK.com per tutti in Austria. Valentino Rossi fa un ingresso in grande stile!

L'episodio 2 inizia nel leggendario Motor Ranch di Valentino Rossi. La leggenda in persona, insieme al suo amico Uccio, spiega il concetto di questa struttura di straordinaria bellezza, che ha trasformato in stelle del MotoGP grandi come Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franky Morbidelli e Luca Marini. D'altra parte, uno spagnolo non atteso da tutti si sta affermando come un serio rivale dell'armata italiana. Vale dice: "Jorge Martín è sempre veloce". Ma all'epoca, molti non potevano immaginare quanto la leggenda italiana avrebbe avuto ragione con questa affermazione.

