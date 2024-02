Episódio 2: "There Can Be Only One" (Só pode haver um)

A segunda parte do documentário de MotoGP sobre a época de 2023 é gratuita aqui no SPEEDWEEK.com para toda a gente na Áustria. Valentino Rossi faz uma grande entrada!

O episódio 2 começa no lendário Motor Ranch de Valentino Rossi. A lenda em pessoa, juntamente com o seu amigo Uccio, explica o conceito desta fantástica instalação, que transformou grandes nomes como Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franky Morbidelli e Luca Marini em estrelas do MotoGP. Por outro lado, um espanhol não esperado por todos está a estabelecer-se como um sério rival da armada italiana. Vale diz: "Jorge Martín é sempre rápido". Mas, na altura, muitos não podiam adivinhar como a lenda italiana estaria certa com esta afirmação.

