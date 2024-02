Épisode 3 : "Il ne peut y en avoir qu'un"

Et c'est reparti pour Drive to Survive sur deux roues : Le troisième épisode suit le parcours émotionnel de Marc Márquez, de Honda à Ducati. Une obligation pour tous les fans en Autriche !

Dans l'épisode 3, il y a un thème dominant : Marc Márquez quitte Honda. Ce constructeur, avec Repsol Honda, l'équipe avec laquelle il a pu fêter des succès comme personne avant lui. Où va-t-il et que fait-il ? La silly season, c'est-à-dire la période des négociations de contrat et des spéculations, fleurit alors que Pecco Bagnaia s'apprête à s'échapper discrètement vers l'avant du championnat du monde. Fabio Quartararo souffre. Beaucoup. Et vers la fin de cet épisode, tous les fans de la MM93 ont la chair de poule garantie.

L'épisode 4 est disponible ici : https://www.speedweek.com//motogp/news/218628/Episode-4-There-Can-Be-Only-One.html