Episodio 3: "Ce ne può essere uno solo"

E continuiamo con Drive to Survive su due ruote: Il terzo episodio segue l'emozionante viaggio di Marc Márquez dalla Honda alla Ducati. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati in Austria!

L'episodio 3 ha un tema dominante: Marc Márquez lascia la Honda. La casa produttrice, la Repsol Honda, la squadra con cui ha potuto celebrare il successo come nessuno prima di lui. Dove andrà e cosa farà? La Silly Season, il periodo delle trattative contrattuali e delle speculazioni, è in pieno svolgimento, mentre Pecco Bagnaia si prepara a fuggire silenziosamente in testa al Campionato del Mondo. Fabio Quartararo sta soffrendo. Molto. E verso la fine di questa puntata, la pelle d'oca è garantita per tutti i fan di MM93.

