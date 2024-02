Episódio 3: "There Can Be Only One" (Só pode haver um)

E continuamos com Drive to Survive em duas rodas: O terceiro episódio segue a emocionante viagem de Marc Márquez da Honda para a Ducati. Um programa obrigatório para todos os fãs na Áustria!

O episódio 3 tem um tema dominante: Marc Márquez está a deixar a Honda. O fabricante, a Repsol Honda, a equipa com a qual pôde celebrar o sucesso como ninguém antes dele. Para onde vai e o que está a fazer? A Silly Season, a época de negociações de contratos e especulações, está em pleno andamento, enquanto Pecco Bagnaia se prepara para escapar discretamente para a frente do Campeonato do Mundo. Fabio Quartararo está a sofrer. Muito. E no final deste episódio, os arrepios estão garantidos para todos os fãs de MM93.

