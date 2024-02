Episodio 4: "Ce ne può essere uno solo"

Nel quarto episodio, i fan della Ducati in Austria hanno il loro tornaconto. La serie di documentari dà uno sguardo sotto le visiere dei caschi di Pecco, Bez, Jorge & Co.

Che tipo di persona è Pecco Bagnaia? Cosa ha passato per inseguire il suo sogno? Anche Marco Bezzecchi e Jorge Martín hanno i loro momenti di sofferenza. Quest'ultimo è incredibilmente in forma, ma poi cade in una trappola materiale e torna a colpire.

Guarda l'ultimo episodio qui: https: //www.speedweek.com//motogp/news/218629/Episode-5-E2809EThere-Can-Be-Only-OneE2809D.html