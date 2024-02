Livestream depuis la Malaisie : présentation du team Yamaha 2024

La M1 de l'ex-champion du monde Fabio Quartararo et de la nouvelle recrue Yamaha Alex Rins sera dévoilée ce lundi à Sepang. Les fans pourront suivre la présentation en direct sur SPEEDWEEK.com - vers le streaming.

Vendredi et samedi, Fabio Quartararo et Alex Rins étaient déjà à l'œuvre sur le circuit international de Sepang lors du shakedown test grâce aux nouvelles concessions accordées aux constructeurs japonais. Dès mardi, ils se mesureront pour la première fois à l'ensemble de la concurrence MotoGP lors du premier test IRTA de l'année civile, et ce pendant trois jours.

La veille des tests de Sepang, l'équipe d'usine Yamaha profite toutefois de la traditionnelle présentation de l'équipe pour dévoiler le design et le nouveau duo de pilotes pour 2024.

Quartararo, 24 ans, champion du monde en 2021 et onze fois vainqueur en MotoGP, a été rejoint par Rins, 28 ans, le pilote qui a sauvé Honda d'une saison sans victoire l'année dernière à Austin et qui a également été à l'origine du dernier succès en MotoGP avec un moteur en ligne, lorsqu'il a remporté la finale de la saison 2022 sur la Suzuki GSX-RR.

La présentation est prévue à 17 heures en Malaisie. Pour les fans de MotoGP d'Europe centrale, elle commencera à 10 heures en raison des sept heures de décalage horaire. Le programme de streaming commencera une demi-heure plus tôt.

La présentation du team Yamaha en streaming à partir de 9h30 :