In diretta dalla Malesia: presentazione del team Yamaha 2024

La M1 dell'ex campione del mondo Fabio Quartararo e del nuovo arrivato in Yamaha Alex Rins sarà presentata questo lunedì a Sepang. I fan potranno seguire la presentazione in diretta su SPEEDWEEK.com - allo streaming.

Venerdì e sabato, Fabio Quartararo e Alex Rins erano già in azione durante lo shakedown test al Sepang International Circuit grazie alle nuove concessioni per i costruttori giapponesi; da martedì, si confronteranno di nuovo con l'intera concorrenza della MotoGP per la prima volta su tre giorni nel primo test IRTA dell'anno solare.

Tuttavia, il team Yamaha utilizzerà il giorno prima dei test di Sepang per tenere la tradizionale presentazione della squadra e svelare il design e la nuova coppia di piloti per il 2024.

Il 24enne Quartararo, Campione del Mondo 2021 e undici volte vincitore della MotoGP, è stato affiancato dal 28enne Rins, il pilota che ha salvato la Honda da una stagione senza vittorie ad Austin l'anno scorso e che ha anche assicurato l'ultimo successo della MotoGP con un motore in linea quando ha vinto il finale di stagione 2022 con la Suzuki GSX-RR.

La presentazione è prevista per le ore 17.00 in Malesia. Per i fan della MotoGP in Europa centrale, inizierà alle 10 del mattino a causa della differenza di fuso orario di sette ore. Il programma di streaming inizia mezz'ora prima.

La presentazione del team Yamaha sarà trasmessa in streaming a partire dalle 9.30: