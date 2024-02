Transmissão em direto da Malásia: apresentação da equipa Yamaha 2024

A M1 do antigo campeão do mundo Fabio Quartararo e do recém-chegado à Yamaha Alex Rins será apresentada esta segunda-feira em Sepang. Os fãs podem assistir à apresentação em direto em SPEEDWEEK.com - para o stream.

Na sexta-feira e no sábado, Fabio Quartararo e Alex Rins já estiveram em ação durante o teste de shakedown no Circuito Internacional de Sepang graças às novas concessões para os fabricantes japoneses; a partir de terça-feira, vão voltar a competir com toda a competição de MotoGP pela primeira vez ao longo de três dias no primeiro teste IRTA do ano civil.

No entanto, a equipa de fábrica da Yamaha vai usar o dia anterior ao teste de Sepang para realizar a tradicional apresentação da equipa e revelar o design e a nova dupla de pilotos para 2024.

A Quartararo, de 24 anos, Campeão do Mundo de 2021 e onze vezes vencedor do MotoGP, juntou-se Rins, de 28 anos, o piloto que salvou a Honda de uma temporada sem vitórias em Austin no ano passado e também garantiu o último sucesso do MotoGP até à data com um motor em linha quando venceu o final da temporada de 2022 na Suzuki GSX-RR.

A apresentação está agendada para as 17h00 na Malásia. Para os fãs do MotoGP na Europa Central, começará às 10h00 devido a uma diferença horária de sete horas. O programa de streaming começa meia hora antes.

A apresentação da equipa Yamaha será transmitida a partir das 9h30: